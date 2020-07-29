Як відпочивають на курортах "Л/ДНР" під час пандемії: проїзд за списками та ціни Сочі

У терористичних "Л/ДНР" спалахнув ажіотаж довкола відпочинку в курортних селищах Донеччини Сєдовому, Безіменному та Новоазовську. Втім потрапити туди можуть далеко не всі мешканці ОРДЛО через високі ціни та дивні карантинні обмеження.

Як пише hromadske, між "псевдореспубліками" окупантів діє такий самий суворий карантинний режим, як між тимчасово непідконтрольними Києву територіями та вільною Україною. Зокрема, за встановленою у "ДНР" процедурою вʼїхати до курортних селищ можна лише за списками.

Спершу потенційні відпочивальники передають особисті дані (прізвище, номер паспорту, адресу прописки тощо) базам відпочинку. А ті вже переадресовують їх до "районного міжвідомчого оперативного штабу з протидії поширенню нової коронавірусної інфекції, викликаної COVID-2019".

Зазначаються і дані "сторони, що приймає", а інформацію просять надсилати за пʼять робочих днів до приїзду.

Ще одна складність пов'язана із тим, що зупинитись відпочивальники можуть лише на "легалізованих" базах. Тобто на тих, які зареєстрували свій бізнес за "законами "ДНР" та платять податки. Такими вважаються 26 баз відпочинку, пансіонатів та кемпінгів (24 із них – у Сєдовому і 2 у Новоазовську), а також 129 фізичних осіб-підприємців (110 – у Сєдовому і 19 у Безіменному).

Так, будинок або номер на 4 осіб у Сєдовому та Новоазовську в еквіваленті на національну валюту України обходиться у 770 грн за добу, звичайний "напівлюкс" у Сєдовому – 135 грн за добу з людини, трикімнатний будинок на 6 осіб у Новоазовську – 1150 грн на добу.

Як стверджують представники туристичного бізнесу "Л/ДНР" та самі відпочивальники, на деяких базах відпочинку місць немає до кінця серпня. На інших – до кінця липня.

Що ж стосується вартості харчування у місцевих кафе, то вона виглядає приблизно так: млинець із сиром – 20 грн, борщ український – 47 грн, відбивна зі свинини – 47 грн, картопля по-домашньому – 59 грн, паста карбонара – 98 грн, стейк із лосося – 293 гривні.

Як повідомляв OBOZREVATEL: