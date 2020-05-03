Як відпочивала молодь в СРСР: в мережі відкопали архівні фото

Карина Бондаренко Суспільство 02:15, 4.05.2020

У мережі відкопали архівні фото, як на пляжі в 1960-х відпочивала радянська молодь.

Знімки, зроблені фотографом Біллом Еппріджем з легендарного ілюстрованого журналу "LIFE" в 1967 році опублікував "Рамблер" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На фото зображені красиві дівчата в купальниках, веселі пляжники в яскравий і радісний День Нептуна.

Як відпочивала молодь в СРСР
Рамблер

Білл Еппрідж був американським фотографом, який прибув в СРСР у відрядження від журналу "LIFE". Одним з його найвідоміших знімків було фото вмираючого Роберта Кеннеді, зроблене в червні 1968 року.

Як відпочивала молодь в СРСР
Рамблер

Фотограф любив знімати молодь в самих різних ситуаціях і за різними заняттями, тому проекту, присвяченому відпочиває на пляжах радянської молоді, він віддався всією душею.

Як відпочивала молодь в СРСР
Рамблер
Як відпочивала молодь в СРСР
Рамблер
Як відпочивала молодь в СРСР
Рамблер
Як відпочивала молодь в СРСР
Рамблер
Як відпочивала молодь в СРСР
Рамблер
Як відпочивала молодь в СРСР
Рамблер
Як відпочивала молодь в СРСР
Рамблер

Як писав OBOZREVATEL раніше, розмовна назва побутової лампи розжарювання, яку використовували без плафона, "лампочка Ілліча" в СРСР з'явилося після поїздки Володимира Леніна на свято в село Кашино в 1920 році.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

"Хто почав війну на Донбасі?" Сенцов різко відповів Зеленському через трагедію в Одесі

Індульгенція Кабміну чи турборежим? У скандалі з "Епіцентром" сплив показовий нюанс

Путін хоче знищити Україну, чари Зеленського не подіють – Чекалкін

Мародерство на горе, или Куда Тимошенко дел деньги олигархов

В "Епіцентрі" заборонили продавати будматеріали