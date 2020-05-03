Як відпочивала молодь в СРСР: в мережі відкопали архівні фото

У мережі відкопали архівні фото, як на пляжі в 1960-х відпочивала радянська молодь.

Знімки, зроблені фотографом Біллом Еппріджем з легендарного ілюстрованого журналу "LIFE" в 1967 році опублікував "Рамблер" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На фото зображені красиві дівчата в купальниках, веселі пляжники в яскравий і радісний День Нептуна.

Як відпочивала молодь в СРСР Рамблер

Білл Еппрідж був американським фотографом, який прибув в СРСР у відрядження від журналу "LIFE". Одним з його найвідоміших знімків було фото вмираючого Роберта Кеннеді, зроблене в червні 1968 року.

Як відпочивала молодь в СРСР Рамблер

Фотограф любив знімати молодь в самих різних ситуаціях і за різними заняттями, тому проекту, присвяченому відпочиває на пляжах радянської молоді, він віддався всією душею.

Як відпочивала молодь в СРСР Рамблер

Як відпочивала молодь в СРСР Рамблер

Як відпочивала молодь в СРСР Рамблер

Як відпочивала молодь в СРСР Рамблер

Як відпочивала молодь в СРСР Рамблер

Як відпочивала молодь в СРСР Рамблер

Як відпочивала молодь в СРСР Рамблер

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