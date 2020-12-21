Сосна чи ялинка: як обрати дерево на Новий рік і на що звертати увагу

Сосна здатна довше зберігати зовнішній вигляд, ніж ялинка. Після Нового року дерево може простояти ще цілий місяць.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів начальник відділу лісового господарства Управління лісового та мисливського господарства у Волинській області Борис Бабеляс. "Сосна зберігає свої властивості довше, фактично до кінця січня, до лютого. Ялинка скоріше облітає, незважаючи на період, коли вона була заготовлена", – додав він.

За словами керівника лісгоспу, обираючи ялинку чи сосну, слід звертати увагу на хвою та зріз на стовбурі. Хвоя має бути "здорова, темно-зелена", а зріз не сухим.

"Ялинка має перебувати в відносно прохолодному місці. Бажано ставити її в сирий пісок чи в землю і періодично потроху підливати. Тоді ялинка буде довше зберігати свої властивості і віддавати аромат", – пояснив Бабеляс.

Він також наголосив, що в лісгоспах є спеціальні плантації ялинок, що призначені для продажу у переддень новорічних свят. А отже, придбання такої ялинки не спричиняє шкоди довкіллю.

Як писав OBOZREVATEL, до Нового 2021 року лісові господарства України заготовили півмільйона ялинок. З 10 грудня в країні розпочали роботу ялинкові базари.