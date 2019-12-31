Як вибрати іграшки на новорічну ялинку: головні поради

Міністерство охорони здоров'я дало українцям поради щодо вибору безпечних іграшок на новорічну ялинку.

Відповідний пост розмістила в Facebook пресслужба відомства.

"До вибору святкових прикрас слід поставитися відповідально, тому що неякісні вироби можуть бути небезпечними і містити шкідливі речовини (свинець, нонілфенол, формальдегід, нікель, оловоорганічні з'єднання), які можуть спровокувати отруєння, хронічні алергії, опіки і навіть онкологічні захворювання", – попередили в Міністерстві охорони здоров'я.

Як вибрати іграшки на новорічну ялинку aif.by

Як вибрати безпечні новорічні іграшки:

Не купуйте прикраси на стихійних ринках. Дешева продукція невідомого походження може містити ряд небезпек: неякісно оброблені, гострі деталі, токсичні речовини в складі виробу.

Розгляньте виріб уважно. Новорічні прикраси та іграшки не повинні виділяти різкого запаху, фарба з поверхонь не повинна липнути до рук, а блискітки обсипатися.

Скляні, тендітні і тендітні іграшки, особливо з дрібних деталей, які дитина може відламати і проковтнути, необхідно тримати подалі від дітей.

Використовуйте тільки сертифіковані електричні гірлянди.

Ілюмінацію для закритих приміщень не можна використовувати на вулиці. Пластик, не розрахований на холод, може лопнути, в негерметичні лампочки потрапить волога, а в результаті – коротке замикання проводів. У той же час ілюмінацію для вулиці не можна використовувати в закритому приміщенні. Вона може виділяти небезпечні випари.

Не прикрашайте ялинку свічками, особливо в поєднанні з легкозаймистими матеріалами – ватою, марлею і ін.

Як вибрати іграшки на новорічну ялинку moyakrasa.com

Раніше OBOZREVATEL писав, як правильно прикрасити ялинку, щоб привернути удачу в 2020 році.

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