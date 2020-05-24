Як вести себе в метро після карантину: глава МОЗ озвучив правила

З 25 травня в містах України відновлюється робота метрополітенів. Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації як для пасажирів, так і для працівників метро.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Максим Степанов озвучив правила для пасажирів метро

"Якщо ми кажемо про пасажирів, то це перш за все користування засобами індивідуального захисту – масками або респіраторами, це дотримування соціальної дистанції, це рекомендація в разі ознак респіраторної хвороби не користуватися метро", – зазначив він.

За словами Степанова, для працівників метро теж рекомендовано користуватися засобами індивідуального захисту, необхідно мати не менше ніж 5-денний запас цих засобів. Також є обов’язковим проведення температурного скрінінгу при виході на роботу.

"Це обов’язкова дезінфекція вагонів при виході їх на лінію, а також дезінфекція кожні 4 години безпосередньо на станціях", – додав міністр.

Як писав OBOZREVATEL, метро в Києві відновить роботу з 25 травня. Адміністрація метрополітену заявила, що розраховує на підтримку поліції в питанні дотримання пасажирами масочного режиму.

Терапевт, епідеміолог, ревматолог Людмила Смоліна висловила думку, що перебування в метро після відновлення його роботи може становити загрозу з точки зору зараження коронавірусом навіть за умови, що пасажири будуть в масках і в рукавичках.