Як в Україні розподіляють ліки від коронавірусу: озвучено алгоритм

Розподіл медикаментів для лікування коронавірусу COVID-19 по регіонам в Україні відбувається одразу після того, як вони затверджуються протоколом Міністерства охорони здоров'я.

Про це на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції розповів очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, усі ліки, які використовуються в Україні для лікування COVID-19 обов'язково проходять перевірку у МОЗ і мають відповідати певним стандартам (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Розподіл медикаментів по регіонам, за словами Степанова, відбувається у залежності від кількості захворювань в області, а також від чисельності населення.

"Крім того, у МОЗ створений додатковий залишок ліків, для того, щоб у разі необхідності відправити у регіон, який цього потребує", – зазначив Степанов.

Нагадаємо, Україна затвердила експериментальний протокол лікування пацієнтів із коронавірусом, спираючись на досвід Європи та США. Перші препарати уже надійшли до медзакладів у регіонах. Зокрема, це препарати "Плаквеніл", "Делагіл", "Калетра", "Тоцилізумаб".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!