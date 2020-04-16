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16 квітня • оновлено в 10:29
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Як в Україні розподіляють ліки від коронавірусу: озвучено алгоритм

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Розподіл медикаментів для лікування коронавірусу COVID-19 по регіонам в Україні відбувається одразу після того, як вони затверджуються протоколом Міністерства охорони здоров'я.

Про це на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції розповів очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, усі ліки, які використовуються в Україні для лікування COVID-19 обов'язково проходять перевірку у МОЗ і мають відповідати певним стандартам (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

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Розподіл медикаментів по регіонам, за словами Степанова, відбувається у залежності від кількості захворювань в області, а також від чисельності населення.

Як в Україні розподіляють ліки від коронавірусу: озвучено алгоритм

"Крім того, у МОЗ створений додатковий залишок ліків, для того, щоб у разі необхідності відправити у регіон, який цього потребує", – зазначив Степанов.

Нагадаємо, Україна затвердила експериментальний протокол лікування пацієнтів із коронавірусом, спираючись на досвід Європи та США. Перші препарати уже надійшли до медзакладів у регіонах. Зокрема, це препарати "Плаквеніл", "Делагіл", "Калетра", "Тоцилізумаб".

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
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