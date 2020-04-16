Як в Україні розподіляють ліки від коронавірусу: озвучено алгоритм

Розподіл медикаментів для лікування коронавірусу COVID-19 по регіонам в Україні відбувається одразу після того, як вони затверджуються протоколом Міністерства охорони здоров'я.
Про це на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції розповів очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, усі ліки, які використовуються в Україні для лікування COVID-19 обов'язково проходять перевірку у МОЗ і мають відповідати певним стандартам (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Розподіл медикаментів по регіонам, за словами Степанова, відбувається у залежності від кількості захворювань в області, а також від чисельності населення.
"Крім того, у МОЗ створений додатковий залишок ліків, для того, щоб у разі необхідності відправити у регіон, який цього потребує", – зазначив Степанов.
Нагадаємо, Україна затвердила експериментальний протокол лікування пацієнтів із коронавірусом, спираючись на досвід Європи та США. Перші препарати уже надійшли до медзакладів у регіонах. Зокрема, це препарати "Плаквеніл", "Делагіл", "Калетра", "Тоцилізумаб".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лікарні Швеції припинили застосовувати протималярійний препарат хлорохін, який використовують в Україні для лікування коронавірусу COVID-19, через його побічні дії.
Раніше у Франції заявили, що хлорохін (однією з торгових назв якого є "Плаквеніл") нібито може позбавити коронавірус здатності заражати людей за 6 днів.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що "Плаквеніл" – це єдиний препарат, в якому є речовина, яка безпосередньо впливає на лікування коронавірусу. За його словами, Україна отримає партію препарату, якої вистачить для 20 тисяч осіб.
Чим небезпечний препарат "Плаквеніл" і в яких випадках призводить до смерті – читайте у матеріалі.
Епідеміолог, в.о. директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін вважає, що оновлений протокол лікування коронавірусу в Україні, куди увійшли препарати проти малярії та антивірусної терапії для ВІЛ-інфікованих, є так званою "схемою відчаю".
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".