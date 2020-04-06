Як в Україні відбуватимуться богослужіння з 6 квітня: у ПЦУ дали пояснення

В Україні з 6 квітня, у зв'язку з набуттям чинності посилених карантинних обмежень через коронавірус, церкви не зачинилися, проте проведення масових релігійних заходів у них заборонено.

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Водночас в Українській православній церкві заявили, що попри початок дії нових правил, підстав для загальної заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб – немає. Про це написано у роз'ясненні ПЦУ на сторінці у Facebook.

"Зміни в порядку карантину запроваджуються з 6 квітня, тому до цього дня діють правила, які були запроваджені раніше. Очевидно, що вимоги не можуть ґрунтуватися на нормах, що не набули чинності", – йдеться у повідомленні від 4 квітня.

Там додали, що минулої суботи об 11-й годині відбулася нарада шляхом телеконференції між Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, а також керівником Національної поліції України генералом поліції Ігорем Клименком. І нібито останній повідомив, що проведення богослужінь у храмах із дотриманням санітарних карантинних норм та участю не більше ніж 10 осіб – не забороняється.

Учасники заходу визнали: постанова КМУ накладає заборону на пересування, що на практиці обмежуватиме можливість мирян приходити до храмів. Однак незважаючи на застереження Кабміну утриматися від проведення богослужінь, священнослужителі вважають, що на місцях керівникам церков треба надати детальніші загальні роз'яснення та вказівки щодо порядку виконання карантинних обмежень, оскільки нині все ще "видно, що є значна різниця у їхньому трактуванні".

"Пункт 7 Постанови КМУ передбачає заборону з 6 квітня "масових релігійних заходів", однак необхідне роз'яснення, від якої кількості учасників захід вважається "масовим". Київська Митрополія проводить і надалі проводитиме діалог із органами влади щодо виконання карантинних обмежень у спосіб, який не передбачатиме повного припинення богослужінь", – йдеться у роз'ясненні ПЦУ.

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