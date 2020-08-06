Колишній міністр економіки України Тимофій Милованов пояснив, як в Україні відбувається поділ регіонів на карантинні зони – від "зеленої" до "червоної".

Ексчиновник в Facebook зазначив, що за замовчуванням, кожен район в кожній області в нашій країні має зелений колір.

"Як тільки область п'ять днів поспіль перевищує один з чотирьох встановлених урядом показників – зайнятість ліжок, охоплення тестуванням, коефіцієнт виявлення випадків або показник динаміки зростання, – кожен район цієї області отримує свій колір залежно від вкладу цього району в перевищення відповідного показника областю", – написав він.

Милованов зазначив, що в кожному конкретному випадку береться показник, за яким є перевищення конкретної області. Для цієї області розраховується цільове кількість випадків – таке допустима кількість випадків, при якій би область уникла перевищення по даному показнику.

"Рахується перевищення областю показника в людях: фактична кількість випадків в області за останній тиждень мінус цільова кількість випадків. Далі проводяться аналогічні розрахунки цільової кількості випадків і перевищення в людях для окремих районів даної області. Фінальним кроком рахується частка перевищення в людях конкретного району від загального перевищення областю. Якщо ця частка більша 50 відсотків, регіон відноситься до найвищого червоного рівня епідемічної небезпеки як такий, що робить критичний внесок в перевищення показника на рівні області", – підсумував він.

Як в Україні ділять області на карантинні зони: з'явилося роз'яснення

Як в Україні ділять області на карантинні зони: з'явилося роз'яснення

Як в Україні ділять області на карантинні зони: з'явилося роз'яснення

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 серпня в Україні почали діяти нові показники для оцінки епідеміологічної ситуації у зв'язку з пандемією COVID-19.