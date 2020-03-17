Ринки працюють, а салони краси пішли в підпілля. Як у Києві пройшов перший день карантину через коронавірус

У вівторок, 17 березня, в країні оголосили повний карантин. Не повинні працювати магазини, крім продуктових. Закрили ТРЦ, кафе і ресторани, перукарні, на замку спортзали. Також припиняє роботу метро.

Однак у перший день метро ще працювало, і далеко не всі заклади повісили на свої двері замок.

OBOZREVATEL пройшовся столицею і подивився, як змінилося життя після таких нововведень.

"Я їх що, рахувати буду?"

На столичній Борщагівці про карантин чи то не чули, чи то чули, але про елементарні правила забули. Вранці людей на вулиці стало більше, багато хто відправився в магазин за продуктами. Скуповували, як завжди, борошно, крупи, консерви.

Незважаючи на небезпеку епідемії, літні люди, як завжди, зібралися біля бюветів із водою.

Черги від самого ранку з'явилися біля банків. Люди поспішали зняти гроші, побоюючись, що відділення можуть просто закритися.

Швидкісний трамвай у Києві працює, як зазвичай. Поки водії заспокоюють – усе, як завжди, а про те, що від завтра у вагоні не можна перевозити більше 20 пасажирів, жартують. "Я що рахувати буду? Метро закрили, звичайно, люди будуть шукати, як доїхати. Подивимося, що начальство скаже", – каже водій трамвая.

У масках людей мало, по шляху до станції метро "Політех" бачу людей 7. Про коронавірус говорять мало. Єдине, що одна жінка скаржилася, що з дому працювати не так зручно, мовляв, не вистачає якихось даних, які їй було простіше отримувати в офісі.

До речі, про подібне розповіла головна бухгалтерка однієї міжнародної компанії Олена Локтіонова. Їй для роботи з дому доведеться докуповувати обладнання, тому що з домашнього комп'ютера просто неможливо підключитися до податкової програми.

"З дому працювати не можу, тому що мій домашній комп не може підключитися до податкової програми. Тепер компанія всіх відправляє працювати віддалено. Будуть докуповувати мені техніку додому, щоб можна було нормально готувати звіти. Тому що щодня їздити з одного кінця правого берега Києва в інший кінець лівого на кількох маршрутках і накладно, і важко", – поскаржилася вона в коментарі OBOZREVATEL.

Більше п'яти не збиратися

До речі, з самого ранку кияни скаржилися на затори – судячи з усього, містяни, побоюючись транспортного колапсу, виїхали на своїх автомобілях.

Дорогою від трамвая до "Смарт Плази" в районі КПІ помічаю кілька кіосків з одягом, які продовжують торгівлю. Багато торгують і в підземному переході – там так само торгують квітами, шкарпетками, батарейками, дешевими навушниками, але не продуктами.

Правда, самі продавці вирішили захищатися від вірусу хлоркою, розчин хлорки виливають прямо під ноги перехожим.

Майже всі заклади в цьому районі або закрилися, або перейшли в режим доставки, крім однієї кав'ярні. А ось біля пункту видачі товарів інтернет-магазину "Розетка" черга, й охоронець у масці на вході – стежить за тим, щоб усередині не було більше 5 клієнтів.

Закриті кафе

У переході торговці працюють

Біля "Розетки" черга

У метро людей стало менше

У метро вранці співробітники не знали, коли закриються. На ескалаторі жінки постійно обробляють поручні антисептиком. Народу значно менше, можливо, багато хто вирішив, що підземка не працюватиме.

Але людей у масках тут стало значно більше. Деякі їдуть у респіраторах, є і звичайні марлеві пов'язки. Дівчата замінили маски шарфами.

У метро люди в масках

Співробітники миють поручні

У метро народу менше

На Хрещатику працює кавова будка. А сусідні закриті. На віконцях оголошення, мовляв, вибачте, карантин. На Хрещатику працюють кілька магазинів одягу і пара маленьких кафе.

На питання, чому не зачинилися, відповідають, що господар не дозволяв, та й у них всередині мало людей. Хоча багато кафе все-таки перейшли на режим їжі на винос. Наприклад, на вул. Гончара, недалеко від центру, кафе "Турка" тепер продає каву на винос.

Немає заробітку і в переодягнених у звірині костюми аніматорів – ніхто з ними тепер особливо не фотографується.

Відкрита кав'ярня

В аніматорів заробіток упав

Черги в банк

Закриті кафе

Біля Ради кілька поліцейських – у масках, але чомусь спущених на підборіддя.

Поліцейські без масок

В метро

Ринки продовжують працювати

А ось на "Дарниці", незважаючи на заборону, ринок працює. Все продається, звичайно, все без засобів захисту – ні антисептиків, ні масок. Та й у найближчих аптеках їх не було.

Працюють і магазини поруч із ринком – усе ще можна купити велосипед, біляші. З закритого зауважив кілька магазинів, художню крамницю, ТЦ і McDonalds.

Ринок на Дарниці не закрили

Ринок на Дарниці не закрили

На станції метро "Вокзальна" все на своїх місцях – ятки, кіоски з шаурмою, булочні.

До речі, за словами киянки Оксани Гончарової, на повну працює ТРЦ "Променада Парк" на Великій окружній. Усі магазини там відкриті, а персонал не забезпечений засобами захисту.

У метро дотримуються дистанції

Біля Київського вокзалу все працює

Біля Київського вокзалу все працює

Біля Київського вокзалу все працює

Салони пішли в підпілля

Що стосується перукарень та салонів краси, то багато з них закриті. Однак, як розповів OBOZREVATEL столичний косметолог, який побажав залишитися неназваним, далеко не скрізь так, деякі працюють "з-під поли".

"Деякі салони працюють, але тільки за записом. Вхідні двері закриті, і відкривають тільки по дзвінку клієнта А що робити? Косметологи не завжди можуть приймати вдома, адже потрібна і стерильність, і спокійна обстановка, щоб діти не бігали. Також працюють деякі манікюрні салони, перукарні", – розповів він.

А за словами киянки Олени Кравченко, така ж ситуація зі студіями йоги. Наприклад, її студія розташована у великій квартирі, перед приходом потрібно зателефонувати, тоді пустять. Входити і виходити потрібно по одному – мовляв, щоб сусіди не "настукали".

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