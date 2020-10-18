З якогось дива фанати совка продовжують вважати СРСР якоюсь неймовірно "технологічною та прогресивною країною", в якій при всьому при цьому був жорстокий порядок і не траплялося жодних пригод. Мовляв, і техніки всякої було багато, і працювало все відмінно - так як було зроблено з тією самою радянською якістю, за ДСТУ і з п'ятикутним значком "знак якості СРСР" - вже тільки одна ця магічна пентаграма повинна була захищати техніку від всяких нещасть і поломок, – пише білоруський блогер Максим Мирович на своїй сторінці в Фейсбук.

Насправді всіляких поломок, аварій і катастроф (в тому числі і з великими людськими жертвами) в СРСР було досить багато - більше, ніж в розвинених країнах і десь на рівні інших відсталих країн, що розвиваються. Чому ж про них нічого невідомо? Вся справа в тому, що СРСР був закритою країною з повністю відсутньою свободою для преси – і всі матеріали про аварії і катастрофи, як правило, засекречувалися - до 1990 року всі відомості про аварії і катастрофи були секретними, і поширення інформації про них прирівнювалося до розголошення державної таємниці.

У дуже рідкісних випадках в газети могла потрапити інформація про якусь зовсім вже одіозну подію (про яку говорили всі і про яку більше не можна мовчати) - та й то в цьому випадку особливо не говорили про жертви і винуватців, про те, що підвела радянська техніка і совкове нехлюйство, а писали щось на зразок такого - "На Чорнобильській АЕС імені Леніна сталася невелика аварія з розгерметизацією активної зони реактора. Партія і уряд вже зробили всі необхідні заходи для всебічного подолання наслідків цієї невеликої аварії".

Отже, в сьогоднішньому пості - цікава розповідь про те, як в СРСР засекречували катастрофи, а також важливий висновок з цього всього.

Літаки, що падали

Почнемо з авіації. Катастрофи і падіння радянських літаків засекречувалися особливо ретельно - так як впродовж всього існування СРСР в ньому плекали міф про якусь там "велику радянську авіацію", яка найнадійніша і найкраща в світі і так далі. У 1940-50-і роки культ авіації був чимось на зразок попередника більш пізнього культу космонавтики - в повоєнній сталінській забудові Мінська навіть використовувалися статуї льотчиків-випробувачів в герметичних шоломах - образи таких собі прото-космонавтів.

Але насправді в радянській авіації було все далеко не так райдужно - і літаків падало дуже багато. Особливо сумно, що стосувалося це не тільки військових літаків (військові льотчики довго готуються і знають, на що йдуть), а й цивільної авіації - в аваріях якої гинули сотні звичайних пасажирів.

Ось лише кілька прикладів з 1960-х років - 29 лютого в околицях Братська зазнав катастрофи ІЛ-18Д, загинули 83 людини. 22 квітня того ж року літак ІЛ-18В виконував тренувальний політ біля аеропорту Домодєдово, зачепився за ЛЕП і впав - загинули 5 членів екіпажу. 22 червня 1969 року в небі над Калузькою областю зіткнулися військово-транспортний літак АН-12 і пасажирський ІЛ-14. Загинули 24 цивільних пасажири з Іл-14 і 91 десантник із військового літака.

ЖЖ Максима Мировича

У сімдесяті-вісімдесяті роки масово падали літаки ІЛ і Ту – відбулося кілька десятків аварій з масовими людськими жертвами (від 80 до 300 загиблих в кожній з них). Паралельно з'ясувалося, що радянські літаки не такі вже ідеальні - скажімо, машини Ту мали хвостове розташування турбін, і при звалюванні літака в штопор "вирулити" з нього практично не залишалося шансів - літак просто падає вниз, обертаючись навколо власного хвоста.

Траплялися в радянській авіації і ті речі, що зараз прийнято називати терактами - 26 вересня 1976 року в Новосибірську стався справжнісінький таран будинку - 23-річний пілот цивільної авіації Володимир Сєрков викрав з місцевого аеродрому АН-2 і направив його на житлову п'ятиповерхівку - "кукурузник "врізався в будинок на швидкості 150 кілометрів на годину і пробив дірку між 3 і 4 поверхами. Паливо разлилось по сходовій клітці, і під'їзд охопила пожежа. Пілот-смертник цілився в квартиру на 4-му поверсі, де жили батьки його дружини і куди вона пішла від нього, забравши 2-річного сина.

ЖЖ Максима Мировича

Хрущовку швидко позбавили від слідів тарану і пожежі, а сам інцидент отримав гриф "цілком таємно". Втім - всі інші катастрофи зі списку вище в СРСР були також засекречені.

Потопаючі кораблі

Катастрофи на водах в СРСР були також не рідкістю - причому деякі були досить глобальними і за кількістю жертв цілком могли бути співставні з сумнозвісним "Титаніком" - ось тільки про катастрофу останнього знає весь світ, про неї знімають фільми, а ось про радянських Розі і Джека невідомо нічого - вся інформація про ці катастрофи була засекречена.

На роль радянського "Титаніка" цілком тягне товаро-пасажирський корабель "Йосип Сталін" - через те, що радянські військові не надали капітану карти мінних полів - корабель затонув в 1941 році, і з 5589 пасажирів більше 3000 загинуло.

У 1986 році зазнав аварії радянський пароплав "Адмірал Нахімов" - він 29 років працював в якості круїзного лайнера і навіть зовні нагадував "Титанік". "Адмірал Нахімов" зіткнувся з суховантажем "Петро Васєв" через помилки управління - в результаті цієї катастрофи загинули 423 з 1 234 осіб, які перебували на борту...

ЖЖ Максима Мировича

У 1983 році новенький теплохід "Олександр Суворов" на повному ходу врізався в несудноплавний проліт Ульянівського мосту - число загиблих в ході цього інциденту склало близько 176 чоловік. Точна кількість загиблих невідома - оскільки судно було перевантажене і на борту знаходилася чимала кількість неврахованих пасажирів - родичів і знайомих екіпажу.

ЖЖ Максима Мировича

І це приклади тільки декількох великих катастроф, які були цілком і повністю засекречені в СРСР. Скільки сталося дрібніших аварій - не знає ніхто.

Аварії поїздів

Аварії поїздів були, мабуть, найбільш частими аваріями на міжнародному пасажирському транспорті (крім автобусів). Аварії поїздів торкнулися і моєї сім'ї - в 1950 або 1960-і роки сестра моєї бабусі по імені Галя потрапила в аварію поїзду - на жаль, в той час коли вона це мені розповідала, я не запитав, де саме це сталося. Тітці Галі відносно пощастило - вона була ближче до кінця поїзда і просто злетіла з верхньої полиці на підлогу, відбувшись легким переляком - а в перших вагонах були загиблі.

Інша катастрофа, яка теж мало не торкнулася моєї сім'ї - сталася в Крижівці під Мінськом 2 травня 1977 року - в електричку, що стояла на пероні, на повному ходу влетів пасажирський поїзд - там є якраз такий поворот шляхів через ліси, і машиніст потягу не встиг загальмувати, побачивши електричку занадто пізно. За офіційною версією - в цій катастрофі загинуло 22 людини - але місцеві кажуть, що жертв було набагато більше. Мій дід цього дня якраз повертався додому з дачі і з якогось щасливого випадку запізнився на цю електричку. Що найсумніше - на станції Крижівка і понині немає ніякого пам'ятного знаку в пам'ять про жертв тієї трагедії...

ЖЖ Максима Мировича

Можна згадати й інші катастрофи - в 1989 році під Уфою в момент зустрічного проходження поїздів стався потужний вибух вуглеводнів через витік на трубопроводі, що проходив вздовж залізниці - в цій катастрофі загинуло понад 600 осіб. Роком раніше схожа аварія сталася під Арзамасом - за офіційною версією, загинув 91 чоловік і постраждало 1500 (в тому числі і жителі прилеглих будинків). У 1987 році сталася аварія на станції Каменська - важкий вантажний поїзд на повному ходу влетів прямо на станцію, в результаті чого загинули 106 і були поранені 114 осіб. В СРСР про це все знали тільки місцеві жителі.

ЖЖ Максима Мировича

Техногенні аварії

Напевно, найбільш страшними і масовими за кількістю постраждалих були техногенні аварії, які в СРСР також ретельно засекречувалися і ховалися. По-перше - це, звичайно, вибух на заводі "Маяк" в 1957 році, який часто називають "Уральським Чорнобилем" і який породив справжнісіньку Зону відчуження. Про катастрофу на "Маяку" я докладно розповідав ось тут, повторю лише основні тези - вибух стався через кустарне зберігання ядерних відходів, сотні кілометрів території були забруднені ядерними викидами, а від людей все приховували - часто виганяючи їх на польові роботи по ліквідації наслідків аварії. Після цього люди вмирали від загадкової "річкової хвороби" - таким словом місцеві називали гостру променеву хворобу, про яку (як і про радіацію) не знали нічого.

ЖЖ Максима Мировича

З відомих (раніше строго засекречених) техногенних катастроф можна назвати і вибух ракети на Байконурі - який стався в 1960 році. Через патологічну таємність і "гонку графіка" до річниці Жовтневого перевороту були порушені всі мислимі і немислимі правила техніки безпеки - і стався передчасний пуск ракетного двигуна і вибух ракетного палива. Загинули від 92 до 126 осіб. Автоматичні кінокамери відобразили страшну картину - від ракети колами розходилися хвилі полум'я, з вогню вискакували і розбігалися палаючі, як смолоскипи, люди...

ЖЖ Максима Мировича

Ніяких офіційних повідомлень про подію не було, а родичам загиблого в тій катастрофі маршала Недєліна оголосили, що той загинув в авіаційній катастрофі.

У 1961 році в Києві сталася страшна Куренівська трагедія, про яку я докладно писав ось тут. Радянська влада цілком і повністю винна в цій катастрофі - місце трагедії Бабиного Яру більшовики вирішили залити відходами сусідніх цегляних заводів, в результаті чого земляну дамбу прорвало, і селевий потік шириною в 20 метрів і висотою близько 14 метрів понісся вниз, зносячи все на своєму шляху. За офіційними даними, на Куренівці загинуло 150 осіб, за неофіційними - 1500 і більше. Всі радянські роки трагедія була засекречена, а відкопали з-під селевих завалів трупів записували всякі безглузді причини смерті.

ЖЖ Максима Мировича

Ну а найбільшою радянською техногенною катастрофою став, звичайно, Чорнобиль - думаю, немає сенсу розповідати про нього докладно, ви все і так знаєте. В ході ліквідації наслідків аварії від гострої променевої хвороби загинули десятки людей, а десятки і сотні тисяч стали інвалідами, опинившись в зоні ядерного забруднення. Радянський Союз до останнього брехав, що "все у нас в порядку" - і тільки після того, як всі країни зафіксували підвищення радіаційного фону, зізнався в тому, що реактор вибухнув. П'ятдесятитисячне місто Прип'ять в офіційних радянських ЗМІ називали "маленьким селищем атомників", евакуювали звідти людей і швидко про нього забули...

Замість епілогу

А епілог в сьогоднішньому пості буде таким. Не знаю, як вам - а особисто мені набагато комфортніше жити в країні, яка має незалежні засоби масової інформації і розповідає всю правду про все, що трапляється в країні - про всі катастрофи і аварії. Так, це важка інформація - але тільки в такому випадку можна бути впевненим, що люди зроблять все можливе, щоб якомога швидше впоратися з аварією і допомогти всім, хто від неї постраждав. Тільки розголос подій є гарантією такої реакції - в іншому випадку буде тільки "чуєш, давай по-тихому прикопати і спишемо все на диверсію ворогів".

Ну а фанатам СРСР мабуть комфортніше жити в державі, де в газетах розповідають тільки тисячах тонн виплавленого чавуну, мільярдах тонн намолоченого зерна і стахановських передовиках виробництва. А то, що там десь щось сталося, десь загинули люди - так наплювати, не зі мною ж це сталося! Напишемо в причинах смерті "помер від невідомої хвороби" та будемо далі читати про найкраще в світі морозиво...