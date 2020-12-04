Так, друзі - сьогодні буде великий і цікавий пост про те, як в СРСР засекречували катастрофи. З якоїсь причини фанати совка продовжують вважати СРСР якийсь неймовірно "технологічної та прогресивної країною", в якій при всьому при цьому був жорстокий порядок і не траплялося жодних пригод. Мовляв, і техніки всякої було багато, і працювало все відмінно - оскільки було зроблено з ще тою самою радянською якістю, по ГОСТам і з п'ятикутним значком "знак якості СРСР" - вже тільки одна ця магічна пентаграма повинна була захищати техніку від всяких нещасть і поломок.

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На самом деле всевозможных поломок, аварий и катастроф (в том числе и с крупными человеческими жертвами) в СССР было довольно много — поболее, чем в развитых странах и где-то на уровне других отсталых развивающихся стран. Почему же о них ничего неизвестно? Всё дело в том, что СССР был закрытой страной с полностью отсутствующей свободой для прессы — и все материалы об авариях и катастрофах, как правило, засекречивались — до 1990 года все сведения об авариях и катастрофах являлись секретными, и распространение информации о них приравнивалось к разглашению государственной тайны, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

В очень редких случаях в газеты могла попасть информация о каком-нибудь совсем уж одиозном происшествии (о котором говорили все и о котором больше было нельзя молчать) — да и то в этом случае особо не говорили о жертвах и виноватых, о том что подвела советская техника и совковое разгильдяйство, а писали что-то вроде такого — "На Чернобыльской АЭС имени Ленина произошла небольшая авария с разгерметизацией активной зоны реактора. Партия и правительство уже предприняли все необходимые меры для всестороннего преодоления последствий этой небольшой аварии".

Итак, в сегодняшнем посте — интересный рассказ о том, как в СССР засекречивали катастрофы, а также важный вывод из этого всего.

Падающие самолёты.

Начнём с авиации. Катастрофы и падения советских самолётов засекречивались особенно тщательно — так как все годы существования СССР в нём пестовался миф о какой-то там "великой советской авиации", которая самая надёжная и лучшая в мире и так далее. В 1940-50-е годы культ авиации был чем-то вроде предшественника более позднего культа космонавтики — в послевоенной сталинской застройке Минска даже использовались статуи лётчиков-испытателей в герметичных шлемах — образы этаких прото-космонавтов.

Но на самом деле в советской авиации было всё далеко не так радужно — и самолётов падало очень много. Особенно печально, что касалось это не только военных самолётов (военные лётчики долго готовятся и знают, на что идут), но и гражданской авиации — в авариях которой гибли сотни обычных пассажиров.

Вот лишь несколько примеров из 1960-х годов — 29 февраля в окрестностях Братска потерпел катастрофу ИЛ-18Д, погибли 83 человека. 22 апреля того же года самолёт ИЛ-18В выполнял тренировочный полёт около аэропорта Домодедово, зацепился за ЛЭП и упал — погибли 5 членов экипажа. 22 июня 1969 года в небе над Калужской область столкнулись военно-транспортный самолёт АН-12 и пассажирский ИЛ-14. Погибли 24 гражданских пассажира из Ил-14 и 91 десантник их военно самолёта.

В семидесятые-восьмидесятые годы массово падали самолёты ИЛ и Ту — произошло несколько десятков аварий с массовыми человеческими жертвами (от 80 до 300 погибших в каждой из них). Параллельно выяснилось, что советские самолёты не такие уж идеальные — скажем, машины Ту имели хвостовое расположение турбин, и при сваливании самолёта в штопор "вырулить" из него практически не оставалось шансов — самолёт просто падает вниз, вращаясь вокруг собственного хвоста.

Случались в советской авиации и те вещи, что сейчас принято называть терактами — 26 сентября 1976 года в Новосибирске произошёл самый настоящий таран дома — 23-летний пилот гражданской авиации Владимир Серков угнал с местного аэродрома АН-2 и направил его на жилую пятиэтажку — "кукурузник" врезался в дом на скорости 150 километров в час и пробил дыру между 3 и 4 этажами. Топливо разилось по лестничной клетке, и подъезд охватил пожар. Пилот-смертник целился в квартиру на 4-м этаже, где жили родители его жены и куда она ушла от него, забрав 2-летнего сына.

Хрущёвку быстро избавили от следов тарана и пожара, а сам инцидент получил гриф "строго секретно". Впрочем — все остальные катастрофы из списка выше в СССР были также засекречены.

Тонущие корабли.

Катастрофы на водах в СССР были также не редкостью — причём некоторые были весьма глобальными и по количеству жертв вполне могли быть сопоставлены с печально известным "Титаником" — вот только про катастрофу последнего знает весь мир, о ней снимают фильмы, а вот о советских Розе и Джеке неизвестно ничего — вся информация про эти катастрофы была засекреченной.

На роль советского "Титаника" вполне тянет товаро-пассажирский корабль "Иосиф Сталин" — из-за того, что советские военные не предоставили капитану карты минных полей — корабль затонул в 1941 году, и из 5589 пассажиров более 3000 погибло.

В 1986 году потерпел крушение советский пароход "Адмирал Нахимов" — он 29 лет работал в качестве круизного лайнера и даже внешне напоминал "Титаник". "Адмирал Нахимов" столкнулся с сухогрузом "Пётр Васёв" из-за ошибок управления — в результате этой катастрофы погибли 423 из 1234 человек, находящихся на борту...

В 1983 году новенький теплоход "Александр Суворов" на полном ходу врезался в несудоходный пролёт Ульяновского моста — число погибших в ходе этого инцидента составило около 176 человек. Точное количество погибших неизвестно — так как судно было перегружено и на борту находилось немалое количество неучтенных пассажиров — родственников и знакомых экипажа.

И это примеры только нескольких крупных катастроф, которые были целиком и полностью засекречены в СССР. Сколько произошло более мелких аварий — не знает никто.

Крушения поездов.

Крушения поездов были, пожалуй, наиболее частыми авариями на международном пассажирском транспорте (не считая автобусов). Аварии поездов коснулись и моей семьи — в 1950 или 1960-е годы сестра моей бабушки по имени Галя попала в крушение поезда — к сожалению, в то время когда она это мне рассказывала, я не спросил, где именно это произошло. Тете Гале относительно повезло — она была ближе к концу поезда и просто слетела с верхней полки на пол, отделавшись лёгким испугом — а в первых вагонах были погибшие.

Другая катастрофа, которая тоже чуть не коснулась моей семьи — произошла в Крыжовке под Минском 2 мая 1977 года — в стоящую на перроне электричку на полном ходу влетел пассажирский поезд — там есть как раз такой поворот путей из-за леса, и машинист поезда не успел затормозить, увидев электричку слишком поздно. По официальной версии — в этом крушении погибло 22 человека — но местные говорят, что жертв было гораздо больше. Мой дед в этот день как раз возвращался домой с дачи и по какой-то счастливой случайности опоздал на эту электричку. Что самое печальное — на станции Крыжовка и поныне нет никакого памятного знака в память жертв той трагедии...

Можно вспомнить и другие катастрофы — в 1989 году под Уфой в момент встречного прохождения поездов произошёл мощный взрыв углеводородов из-за утечки на проходившем вдоль железной дороги трубопроводе — в этой катастрофе погибло более 600 человек. Годом ранее похожая авария произошла под Арзамасом — по официальной версии, погиб 91 человек и пострадало 1500 (в том числе и жители близлежащих домов). В 1987 году произошло крушение на станции Каменская — тяжёлый грузовой поезд на полном ходу влетел прямо на станцию, в результате чего погибли 106 и были ранены 114 человек. В СССР об этом всём знали только местные жители.

Техногенные аварии.

Наверное, наиболее страшными и массовыми по количеству пострадавших были техногенные аварии, которые в СССР также тщательно засекречивались и скрывались. Во-первых — это, конечно, взрыв на заводе "Маяк" в 1957 году, который часто называют "Уральским Чернобылем" и который породил самую настоящую Зону отчуждения. Про катастрофу на "Маяке" я подробно рассказывал вот тут, повторю лишь основные тезисы — взрыв произошел из-за кустарного хранения ядерных отходов, сотни километров территории были загрязнены ядерными выбросами, а от людей всё скрывали — часто выгоняя их на полевые работы по ликвидации последствий аварии. После этого люди умирали от загадочной "речной болезни" — таким словом местные называли острую лучевую болезнь, о которой (как и о радиации) не знали ничего.

Из известных (ранее строго засекреченных) техногенных катастроф можно назвать и взрыв ракеты на Байконуре — который произошел в 1960 году. Из-за патологической секретности и "гонке графика" к годовщие Октябрьского переворота были нарушены все мыслимые и немыслимые правила техники безопасности — и произошел преждевременный пуск ракетного двигателя и взры ракетного топлива. Погибли от 92 до 126 человек. Автоматические кинокамеры запечатлели страшную картину — от ракеты кругами расходились волны пламени, из огня выскакивали и разбегались горящие как факелы люди...

Никаких официальных сообщений о происшествии не было, а родственникам погибшего в той катастрофе маршала Неделина объявили, что тот погиб в авиационной катастрофе.

В 1961 году в Киеве произошла страшная Куренёвская трагедия, о которой я подробно писал вот здесь. Советская власть целиком и полностью виновата в этой катастрофе — место трагедии Бабий Яр большевики решили залить отходами соседних кирпичных заводов, в результате чего земляную дамбу прорвало, и селевой поток шириной в 20 метров и высотой около 14 метров понёсся вниз, снося всё на своём пути. По официальным данным, на Куренёвке погибло 150 человек, по неофициальным — 1500 и более. Все советские годы трагедия была засекречена, а откопанным из под селевых завалов трупам записывали всякие нелепые причины смерти.

Ну а крупнейшей советской техногенной катастрофой стал, конечно, Чернобыль — думаю, нет смысла рассказывать о нём подробно, вы всё и так знаете. В ходе ликвидации последствий аварии от острой лучевой болезни погибли десятки человек, а десятки и сотни тысяч стали инвалидами, оказавшись в зоне ядерного загрязнения. Советский Союз до последнего врал, что "всё у нас в порядке" — и только после того, как все страны зафиксировали повышение радиационного фона, признались в том, что реактор взорвался. Пятидесятитысячный город Припять в официальных советских СМИ называли "небольшим посёлком атомщиков", эвакуировали оттуда людей и быстро про него забыли...

Вместо эпилога.

А эпилог в сегодняшнем посте будет такой. Не знаю, как вам — а лично мне намного комфортнее жить в стране, которая имеет независимые СМИ и рассказывает всю правду обо всём, что случается в стране — обо всех катастрофах, крушениях и авариях. Да, это тяжелая информация — но только в таком случае можно быть уверенным, что люди сделают всё возможное, чтобы как можно быстрее справиться с аварией и помочь всем, кто от неё пострадал. Только огласка событий явялется гарантией такой реакции — в противном случае будет только "слышь, давай по-тихому прикопаем и спишем всё на диверсию врагов".

Ну а фанатам СССР видимо комфортнее жить в государстве, где в газетах рассказывают только тысячах тонн выплавленного чугуна, миллиардах тонн намолоченного зерна и стахановских передовиках производства. А то, что там где-то случилось, где-то погибли люди — так ведь наплевать, не со мной же это случилось! Напишем в причинах смерти "умер от неизвестной болезни" да будем дальше читать про самое лучшее в мире мороженое...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.