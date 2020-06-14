Як в СРСР "обробляли" дітей за допомогою преси: показові фото

У мережі показали фото сторінок дитячих журналів, які в СРСР були одним з інструментів тотальної пропаганди.

Витяги з популярного дитячого журналу "Мурзилка", що належать до 70-х років, опублікував у своєму блозі Максим Мирович.

"Як правило, радянській пропаганді присвячувалися найперші сторінки журналу, а також нерідко й обкладинка. Робилося це, мабуть, для того, щоб радісне передчуття прочитання нового випуску "Мурзилки" наклалося на образи СРСР. Радієш новому журналу? Радуйся 60-річчю Великого Жовтня!" – зокрема написав блогер.

Журнал "Мурзилка"

Пропаганду було приурочено також до кожного радянського свята, але особливо виділялася пропаганда "Жовтневої революції". Так, наприклад, 1977 року її надрукували на обкладинках двічі: в номерах за жовтень та листопад.

Журнал "Мурзилка"

Журнал "Мурзилка"

А емоційним рядкам про вождя революції Леніна присвячували цілі розвороти.

Журнал "Мурзилка"

Пропаганда СРСР не залишила без уваги такі свята, як Новий рік, 8 березня та інші.

Журнал "Мурзилка"

Журнал "Мурзилка"

Журнал "Мурзилка"

Дітям розповідали про "п'ятирічки", з'їзди Компартії та наочно ілюстрували все це символами радянської епохи.

Журнал "Мурзилка"

Журнал "Мурзилка"

Журнал "Мурзилка"

Журнал "Мурзилка"

Раніше OBOZREVATEL розповідав про 10 мультфільмів СРСР, які повертають у дитинство.