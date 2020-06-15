У мережі показали фото сторінок дитячих журналів, які в СРСР були одним з інструментів тотальної пропаганди.

Витяги з популярного дитячого журналу "Мурзилка", що належать до 70-х років, опублікував у своєму блозі Максим Мирович.

"Як правило, радянській пропаганді присвячувалися найперші сторінки журналу, а також нерідко й обкладинка. Робилося це, мабуть, для того, щоб радісне передчуття прочитання нового випуску "Мурзилки" наклалося на образи СРСР. Радієш новому журналу? Радуйся 60-річчю Великого Жовтня!" – зокрема написав блогер.

Як в СРСР "обробляли" дітей за допомогою преси: показові фото

Пропаганду було приурочено також до кожного радянського свята, але особливо виділялася пропаганда "Жовтневої революції". Так, наприклад, 1977 року її надрукували на обкладинках двічі: в номерах за жовтень та листопад.

Як в СРСР "обробляли" дітей за допомогою преси: показові фото

Як в СРСР "обробляли" дітей за допомогою преси: показові фото

А емоційним рядкам про вождя революції Леніна присвячували цілі розвороти.

Як в СРСР "обробляли" дітей за допомогою преси: показові фото

Пропаганда СРСР не залишила без уваги такі свята, як Новий рік, 8 березня та інші.

Як в СРСР "обробляли" дітей за допомогою преси: показові фото

Як в СРСР "обробляли" дітей за допомогою преси: показові фото

Як в СРСР "обробляли" дітей за допомогою преси: показові фото

Дітям розповідали про "п'ятирічки", з'їзди Компартії та наочно ілюстрували все це символами радянської епохи.

Як в СРСР "обробляли" дітей за допомогою преси: показові фото

Як в СРСР "обробляли" дітей за допомогою преси: показові фото

Як в СРСР "обробляли" дітей за допомогою преси: показові фото

Як в СРСР "обробляли" дітей за допомогою преси: показові фото

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