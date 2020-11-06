Так, друзі - в одному зі своїх постів я розповів, як радянським громадянам в книгах брехали про життя в інших країнах, а сьогодні розповім вам про те, як саме радянські пропагандисти брехали людям по телебаченню.

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Для начала следует сразу сказать, что советской пропагандой было пропитано практически всё телевидение — даже "КВН", который воспринимался как глоток свободы на советском ТВ, шутил исключительно на политкорректные темы, а критика и сатира касалась только "отдельных недостатков бытового обслуживания граждан", "отдельных бюрократов, рвачей и хапуг", но никогда — совкового строя в целом и высшего руководства страны — за это могли пригласить на бутылку в КГБ, пишет популярный белорусский блогер в Facebook.

Если же говорить о новостях или псевдо-аналитических передачах — то там советская пропаганда и чисто советская ложь цвела пышным цветом. Основной боевой тактической задачей этих передач было убеждение советских граждан в том, что СССР является лучшей в мире страной, а также разжигание ненависти к странам, граждане которых живут свободно. "Боевая тактическая задача" здесь не просто фигура речи — специальность "журналист" в СССР соответствовала специальности "военный пропагандист", у журналистов были соответствующие воинские специальности в военных билетах, и практические навыки "введения противника в заблуждение" по сути отрабатывались в мирное время на собственных гражданах.

Итак, в сегодняшнем посте – рассказ о том, как именно врали по советскому телевидению.

Враньё в программе "Время".

Программа "Время" Первой программы ЦТ СССР начала выходить в 1968 году, а с 1970-го года шла в цвете. До этого на советском ТВ были только отдельные новостные блоки, а уже в программе "Время" фактически сформировался полный пропагандистский телевизионный стиль для обработки советских граждан. Отчасти сильное действие программы "Время" объяснялось тем, что в СССР не было конкуренции, и люди получали безальтернативную информацию из одного источника.

Обставлена программа "Время" была очень пафосно и тенденциозно, в духе брежневского "возврата к величию". В начале программы время играла пафосная музыка Свиридова и была показана красная кремлёвская звезда, которая облетает весь земной шар — чтобы у зрителей сразу создался нужный настрой. Все новости читали поставленными голосами с иголочки одетые ведущие — причём все обставлялось так, чтобы у зрителя ни на секунду не промелькнула мысль о какой-то фальши — всё читалось очень уверенно и без малейшей запинки.

Сама подборка новостей была очень тенденциозной — в начале ведущие рассказывали об успехах СССР — о миллионах тонн намолоченной ржи, о тысячах тонн выплавленного чугуна, о постоянных увеличениях надоев и площади посевных полей для озимых. Главная задача этой части программы была в создании у зрителя внутреннего ощущения массы изобилия в СССР — голод нам не грозит, страна движется правильным курсом! Всё нарастающие экономические проблемы и дефицит при этом объяснялись отдельными недоработками на местах, а также наличием несунов, бюрократов, хапуг и рвачей — которые, к большому сожалению, ещё существуют в нашем обществе.

Дальше шёл блок новостей про страны Загнивающего Запада — про них показывали какие-нибудь протесты, забастовки и "выступления рабочих". Никто не говорил, что люди протестуют там просто потому, что это разрешено по закону, в отличие от совка, в котором было всё запрещено. Какие-то малосущественные события из стран Запада, вроде ограбления магазина в ФРГ, обсасывались невероятно подробно и обстоятельно — мол, смотрите, как они там загнивают!

Главная черта советских новостей в программе "Время" — из них было абсолютно невозможно понять, что происходит на самом деле. Про СССР рассказывали только хорошее, про Запад — только плохое, и зрители абсолютно не ощущали ни реальной жизни в СССР, ни реальной жизни в странах Запада.

"Международная панорама" и другие "аналитические программы".

Помимо общего вранья и передёргивания фактов в программе "Время", на советском ТВ существовал ещё также и целый пул отдельных "аналитических передач", где советским гражданам уже более обстоятельно врали про ужасы загнивающего капитализма. Смотрели это дело немногие, но были у таких телепередач и "профессональные зрители" — чаще всего кащееобразные деды в очках а-ля Чикатило, которые внимательно смотрели эту "аналитику", а доверху насмотревшись — выбегали на лестничную клетку или во двор, чтобы излагать каждому встречному эту конспирологию — "Ты представляешь, Иван, оказывается ихние капиталисты ещё сто лет назад задумали повернуть наши реки вспять!".

Как и в случае с программой "Время", пропагандисты в "Международной панораме" старались прямо не врать, а излагать факты так сказать в соответствие с линией партии — Генрих Боровик врал о том, как злые капиталисты в США "наживаются на хиппи", продавая им расписные джинсы, врали также и про тенденции западного общества, постоянно педалируя истории о протестах, безработице и прочем таком. Возбуждённым советским зрителям казалось, что "угнетённый класс капстран" вот-вот поднимется и устроит социалистическую революцию, которая охватит весь мир!

Отдельным мемом стали перлы совковых журналистов из Парижа — каждый год под Рождество советским гражданам (большинство из которых рождалось и умирало в СССР, так никогда и не побывав за границей) говорили следующее — "Вот Эйфелева башня, скоро Рождество, но нерадостны лица парижан! Рождественская индейка всё дорожает!" Вот хорошо, что мы живём в СССР! — вскрикивал никогда в жизни не видевший индейки фанат совка, и тут же убегал на маленькую бесплатную хрущёвскую кухоньку, чтобы поскорее съесть лучшую в мире советскую колбасу с улучшенным (пониженным) содержанием бумаги.

Отдельное враньё "Международной панорамы" заключалось также и в "правильном расставлении акцентов", как в том анекдоте — "у них сплошь шпионы, а у нас сплошь разведчики". События перекручивались в нужном совкам ключе — вооруженных калашами афганских моджахежов, которые воевали против СССР, называли басмачами, душманами и преступниками, зато какие-нибудь африканские племена с теми же калашами называли "борцами за свободу и независимость".

Помимо "МП", существовало ещё несколько передач вроде "Девятой студии", в которой три "политобозревателя"-пропагандиста врали про жизнь в странах Запада и рассуждали о мировом сионизме, коварных планах Даллеса и Отто фон Бисмарка. В конце все три обрзревателя сходились на том, что либеральная идея потерпела крах, и Запад вскоре ждёт неминуемый конец. Особенностью программы было то, что ведущий этого бреда Валентин Зорин честно называл себя "солдатом Холодной войны" и не скрывал, что делает лживую пропаганду.

Холодное сегодня. Вместо эпилога.

До недавнего времени казалось, что Холодная война давно закончилась, но с недавнего времени, после недолгого глотка свободы в девяностые годы, в России начали возрождаться пропагандистские СМИ чисто советского образца. Ведущие повторяют ту же риторику, что и во времена СССР, и стараются убедить россиян (которые точно так же, как и советские граждане, в массе не бывали за границей) в том, что жизнь в диктатуре — это очень хорошо.

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете. Помните советское телевидение?

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