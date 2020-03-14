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14 березня • оновлено в 13:53
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Як в Радомишлі після смерті від коронавірусу проходить дезинфікування: з'явилося відео

4.7т
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У Радомишлі Житомирської області, де зафіксована перша в Україні смерть від коронавірусу, рятувальники в захисних костюмах дезінфікують приміщення громадського призначення.

Відео дезінфекції опублікував у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. У ролику кілька людей обприскують підлогу, стіни і предмети меблів у будівлі автостанції Радомишля (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Ілюстрація

Ілюстрація

pixabay.com

"Професійна робота рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій з дезінфекції приміщень в місті Радомишль", – зазначив він.

Як писав OBOZREVATEL, 13 березня в Радомишлі від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.

Серед 22 осіб, ізольованих через контакти з інфікованою пацієнткою, виявилися двоє жителів Києва.

Незабаром місцева влада оголосила, що в Радомишлі вводять режим надзвичайного стану.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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