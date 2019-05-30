Як у НАТО! Рада підтримала гучну реформу ЗСУ: вcі подробиці

Верховна Рада в першому читанні підтримала проект закону про реформу звань в українській армії, які будуть відповідати стандартам НАТО.

Проект закону №10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби" в середу, 29 травня, підтримав 231 народний депутат.

Як передає "Укрінформ", перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко пояснила, що в законопроекті пропонується ввести нову шкалу армійських і корабельних військових звань.

Зокрема, скасовуються військові звання прапорщика, старшого прапорщика, а вводяться нові звання сержантського і старшинського складу Збройних сил України і забезпечується їх відповідність еквівалентної колонки "NATO Code" згідно STNAG 2116.

Також прийняття цього документа сприятиме підвищенню ролі сержантського і старшинського складу ЗСУ в навчанні і вихованні підлеглого особового складу і в підготовці і виконанні ними завдань за призначенням, створить додаткові мотиваційні чинники щодо проходження громадянами України військової служби за контрактом та сприятиме переходу ЗСУ на професійну основу, за зразками армій західноєвропейського зразка.

Нові звання в ЗСУ ukrmilitary.com

Як передає ukrmilitary, передбачена також зміна граничного віку перебування на військовій службі для сержантів, що усуває проблему коли сержант за законом не може дослужитися до пенсії у зв'язку із колізією чинного законодавства.

Відповідно граничний вік перебування на військовій службі пропонується встановити:

для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 45 років;

для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 50 років;

для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 55 років;

Зауваження. Зміни граничного віку стосуються лише мирного часу (чинна норма 45 років для всіх солдатів та сержантів). Наразі ж діє особливий період і до його закінчення граничний вік для всіх військовослужбовців встановлений у 60 років (стаття 22 ЗУ "Про ВОіВС").

Зауваження. Зміни граничного віку стосуються тільки мирного часу (діюча норма 45 років для всіх солдатів і сержантів). Поки ж діє особливий період та до закінчення граничного віку для всіх військовослужбовців встановлено в 60 років (стаття 22 Закону України "Про ВОіВС").

Крім того, в разі схвалення законопроекту у військових частинах запровадять Книги пам’яті куди включатимуться відомості про військовослужбовців, які загинули під час виконання військового обов’язку із захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше новий начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак анонсував серйозні зміни в армії, заявивши, що буде проводити кадрові зміни і боротися з "показухою".

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