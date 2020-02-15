ПРО МЮНХЕНСЬКУ ЗМОВУ-2020. Нічого не можу з собою зробити - оте "визначення нової ідентичності України, з урахуванням погляду сусідів України, включаючи Росію" (с) викликає в мене реакцію, як у запорожців на картині Рєпіна, що пишуть листа турецькому султану. ))

Звичайно, всі ми в курсі, що ця війна ведеться за ідентичність: ВСЯКА колоніальна війна ведеться за ідентичність, а для Росії завжди тільки так і було: "Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? вот вопрос" (с) (тобто, якщо ти в мене не ввіллєшся, я "іссякну" - нормальне кредо вампіра). Але одна справа, коли таке пише в фейсбучіку якийсь там московський "політолог" - іще в 2014-му прямо озвучивши, що воює Росія в Україні не за що інше, як за "избавление русских людей от ига украинства"(с)), в перекладі з упирячої - за те, щоб українці перестали себе вважати українцями, а згодились стати "русскими = царя белого детьми" (200 рр. тому з цими самими формулюваннями "замиряли" Польщу, в 1970-ті згідно з ними зачищали Чехословаччину й чеська дисидентура в розпачі волала, що ще одне покоління - і чехи зникнуть як нація, ну а про Україну годі й казати: всі Голодомори-репресії-депортації, всі "культурні експансії" з попами й пісатєлями, блекджеком і шлюхами власне на те й призначались, щоб ми таки "влились" в "русскоє морє" - а ми все ніяк не вливаємось, от же ж упороті сволочі, напалмом нас треба, як кричав Жириновський!..)).

Новини Настоящая цель Кремля определена

І зовсім інша справа - коли таке саме "избавление от ига украинства" пропонується, з усією мезозойською безпосередністю рептилій, в міжнародний правовий документ 21-го століття - навіть якщо тільки на пробу: пройде, не пройде? помітять, не помітять?...

Мої ж ви султанята-чекістята. Хворі вампіри, що знай микаються по планеті в пошуках "50 відтінків кривавого". "Іссякніть" уже нарешті - в пеклі вас зачекались.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!