Як в лікарнях створюють кімнати для родин хворих пацієнтів

Згідно досліджень синдрому госпіталізму, кожна друга дитина відчуває стрес та сильну тривогу під час перебування у дитячій лікарні. Тим паче, коли мова йде про стаціонар. Основна причина стресу – відсутність батьків поруч.

При цьому навіть у цивілізованих країнах світу все ще існує практика розділення батьків і дітей під час лікування. Хоча ця тема є об’єктом дослідження досить давно.

Ще в 1945 році американський психоаналітик Рене Шпіц помітив, що розділення батьків і дітей під час лікування призводить до підвищеного рівня стресу в пацієнтів. Цей стан він назвав "госпітальний синдром". У дітей він може призводити до депресії та, в деяких випадках, до відставання у розвитку.

З того часу було проведено безліч досліджень, де було виявлено, що присутність батьків і сім’ї поруч значно знижує рівень стресу під час процедур та спілкування з лікарем, а період перебування в стаціонарі помітно скорочується.

Ці результати не безпідставні, адже під час лікування саме присутність батьків поруч дає можливість дитині заспокоїтися, своєчасно помітити тривожні симптоми та стежити за тим, щоб всі рекомендації лікаря було виконано.

Сьогодні досить гостро стоїть питання сімейно орієнтованого підходу до лікування дітей в Україні. Керівники лікарень та лікарі все більше розуміють, що підтримка сім’ї сприяє швидшому одужанню дитини. Основною перепоною є те, що в лікарнях немає спеціального місця, де батьки можуть залишитися.

Більшість пацієнтів – це сім’ї з маленьких містечок і сіл, та, щоб бути поруч, їм необхідно знімати номер у готелі чи квартиру подобово. Не всі мають таку можливість, тому діти часто залишаються в лікарні тижнями самі.

Сімейні Кімнати Рональда МакДональда призначені для підтримки сімей, коли їхні діти знаходяться на лікуванні. У Сімейних Кімнатах батьки та родичі маленьких пацієнтів мають змогу провести час із своєю дитиною та задовольнити свої базові потреби у сні, гігієні та харчуванні. Така атмосфера максимально нагадує звичайний побут родин і відволікає від думок про лікарню.

Кожна Сімейна Кімната обладнана по-різному. Але в кожній з них можна випити гарячого чаю чи приготувати їжу, перепочити, пограти з дитиною в ігровій зоні та залишитися заночувати. Також тут завжди зустрінуть з усмішкою і підтримають з щирим серцем адміністратори та волонтери, які знаходяться у Сімейних Кімнатах.

Для родин пацієнтів перебування у Сімейних Кімнатах абсолютно безкоштовне. Облаштуванням і утриманням таких просторів в лікарнях займається "Фундація Дім Рональда МакДональда". Кошти збирають завдяки внескам партнерів і благодійників. Найбільшим корпоративним партнером Фундації в Україні є МакДональдз.

"Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні" розпочала роботу 2016 року. Фундація підтримує розвиток сімейно орієнтованої медицини, що передбачає залучення всієї сім’ї до лікування дитини. Першим її проектом в Україні стало відкриття Сімейних Кімнат в дитячих лікарнях.

Обладнання Сімейних Кімнат у лікарнях – це успішний досвід у світовій практиці, який дозволяє батькам краще комунікувати з лікарем, а маленьким пацієнтам одужувати швидше.

Зараз Сімейні Кімнати відкриті у п'яти обласних дитячих лікарнях нашої країни: у Львові, Харкові, Вінниці, Києві та Сумах.

За чотири роки гості відвідали Сімейні Кімнати більше ніж 50 тисяч разів.

Щоб допомогти у відкритті та утриманні Сімейних Кімнат, аби батьки були поруч зі своїми хворими дітьми, ви можете: