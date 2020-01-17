Як в березні: синоптик дала сонячний прогноз погоди на вихідні в Україні

В Україні на вихідних, 18 і 19 січня, очікується сонячна і суха погода.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook, підкресливши, що "антициклон постарається".

"Температура повітря в честь свята трохи знизиться і в нічні години складе 0-5 морозу, в Карпатах до -4 -9 градусів, завтра вдень 0-5 тепла, 19-го січня від 2 морозу до 3 тепла", – розповіла вона.

У Києві також буде сухо. Вдень у суботу до +3 градусів, а в неділю близько нуля.

При цьому наступний тиждень також буде теплим, проте в другій його половині в Україну нагрянуть дощі і посилиться вітер.

Погода в Україні meteo.gov.ua

Погода в Україні meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, вже на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 ° вночі, а поки українців чекає досить тепла, як для січня, погода.

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