Викидати на сміття небезпечно: Супрун дала інструкцію з утилізації масок і рукавичок

Викидати використані маски і рукавички не варто, тому що це може бути небезпечно для оточуючих і засмічує навколишнє середовище.

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Колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун опублікувала на своїй сторінці у Facebook інструкцію з правильної утилізації засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), створену спільнотою "Україна без сміття".

Перш за все маски і рукавички потрібно підготувати до зберігання:

Обробити антисептиком.

Покласти в цілий пакет, стійкий до механічних пошкоджень (бажано з зіплоком).

Якщо такого пакета немає, можна використовувати звичайний, але його потрібно міцно зав'язати.

Залишити пакет в місці, недоступному для дітей і домашніх тварин (найкраще поза житла, наприклад, на балконі).

Супрун зазначила, що громадянам, які вирішили віддати на утилізацію використані ЗІС в якусь із служб, варто обов'язково дізнатися, чи є у них ліцензія на роботу з такими відходами.

"Звертайтеся до місцевої влади в своєму місті чи регіоні, щоб дізнатися, що робити з використаними масками і рукавичками. Вимагайте організації пунктів прийому, куди можна буде здати використані кошти безпечно для здоров'я людей і навколишнього середовища", – порадила вона.

Також Супрун перерахувала місця, в яких можна здати такі відходи в Києві:

"Україна без сміття" буде збирати їх на високотемпературне спалювання, але вже після відкриття станції.

Збирає використані рукавички і маски ER-tec (щоб передати їм відходи їх слід правильно підготувати).

Найближчим часом в кожному районі столиці планується створення десяти пунктів прийому ЗІЗ. Займатиметься утилізацією відходів будуть ліцензовані підприємства.

Раніше OBOZREVATEL публікував рекомендації лікаря про те, як правильно використовувати багаторазові тканинні маски.

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