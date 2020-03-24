Як українцям виїхати за кордон через пандемію: у МЗС дали відповідь

Міністерство закордонних справ України порекомендувало громадянам утриматися від будь-яких поїздок за межі України через пандемію коронавірусу.

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Разом із тим, у відомстві наголосили, що усі українці мають право на перетин державного кордону для повернення на територію країни, сказано на сайті пресслужби МЗС.

Крім того, у міністерстві роз’яснили, як повернутись в Україну або отримати консульську допомогу за кордоном в умовах пандемії.

ТСН

1. Чи зможуть потрапити до країни громадяни України впродовж періоду заборони на в’їзд?

Так, усі громадяни України мають право на перетин державного кордону для повернення на територію України. В’їзд на територію України припинився для іноземців та осіб без громадянства з 16 березня 2020 року до 3 квітня.

2. Чи можна виїхати з України?

За рішенням уряду туристичні подорожі за межі України припинилися з 24 березня. Якщо у вас є нагальна потреба в'їзду в певну країну, проконсультуйтеся з Державною прикордонною службою України про можливість і умови перетину кордону України.

3. Хто не зможе потрапити в Україну?

Іноземні громадяни або особи без громадянства, які не мають права на постійне або тимчасове проживання в Україні.

4. Чи зможуть потрапити в Україну іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні?

Іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, можуть в’їхати на територію України так само, як і громадяни України.

5. Хто ще може в’їхати до України?

Також в'їзд дозволено для людей, які є подружжям або дітьми громадян України, працівниками іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей, водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажу.

6. Що робити українцям, яким потрібно повернутись в Україну у період тимчасового обмеження перетину державного кордону?

1. Зареєструйтесь у системі ДРУГ. Обов’язково повідомте МЗС про країну, де ви перебуваєте, і надайте якомога більше інформації про суть вашої проблеми в розділі "Коментар до подорожі". 2. Зверніться до посольства чи консульства у країні вашого перебування електронною поштою чи за телефоном гарячої лінії, які вказані на їхній офіційній сторінці.

8. Чи можна повернутись в Україну спеціальними нерегулярними авіарейсами чи залізничними рейсами в період припинення міжнародного регулярного пасажирського сполучення?

Держава надає максимальне сприяння туроператорам та перевізникам, щоб вони забрали українських туристів з віддалених куточків світу. Налагоджено планове повернення українців з Єгипту, Домініканської Республіки, курортних островів Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Україна визначила точки-хаби, з яких громадяни України гарантовано зможуть дістатись до України за пільговими цінами:

Стамбул

Прага

Берлін

Варшава, Перемишль

Відень

Братислава

Рига, Вільнюс

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше більше тисячі українців, які застрягли в Індонезії, попросили владу створити "реальний і доступний" маршрут евакуації.

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