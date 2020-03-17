Як українцям без авто потрапити з Польщі в Україну: в МЗС дали інструкцію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, як українцям без особистого авто перетнути польсько-український кордон в умовах карантину через пандемію коронавірусу.

Детальну інструкцію він озвучив під час брифінгу 17 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Потрібно внутрішнім транспортом дістатися до пунктів перетину кордону. На місці наші консули і прикордонники допоможуть вам сісти в авто, щоб перетнути кордон автомобільним шляхом", – заспокоїв громадян урядовець.

Також він роз'яснив ситуацію довкола проблеми робочих віз українців, які опинилися заблокованими за кордоном через закриті кордони.

"Будемо намагатися вирішувати проблеми українців за кордоном. Ми призупинили консульський прийом, оскільки весь світ занурився в безпрецедентну кризу. Щойно ми стабілізуємо все, повернемося до цього питання. Раджу перебувати на своїх місцях в своїх країнах і повернутися до планування подорожей і зміни місця проживання, коли ситуація стабілізується", – звернувся Кулеба до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Кулеба закликав всіх громадян повернутися в Україну до 17 березня, однак зазначив, що держава буде готова евакуювати тих, хто не встигне вчасно цього зробити.

Також очільник МЗС закликав українців відмовитися від туристичних поїздок за кордон під час пандемії коронавірусу, а особливо в Єгипет.

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