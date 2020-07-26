Як Україна відзначатиме День хрещення Русі в умовах епідемії: в ПЦУ дали пояснення
В Україні через пандемію 1032-гу річницю хрещення Русі 28 липня, що припадає на вівторок, відзначатимуть без традиційного Хресного ходу.
Крім цього, не буде і паломництва вірян до Києва. Про це в Twitter написав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.
"На жаль, в умовах пандемії не відбудеться традиційного Хресного Ходу та паломництва вірян до Києва", – підкреслив він.
Натомість, додав митрополит, святкування будуть проведені на єпархіальному та парафіяльному рівнях із дотриманням відповідних приписів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 липня в Україні відзначають День хрещення Русі. Згідно з переказами, в цей день в 988 році князь Володимир прийняв нову віру і повернувся до Києва, щоб охрестити весь свій народ.