Як Україна відзначатиме День хрещення Русі в умовах епідемії: в ПЦУ дали пояснення

В Україні через пандемію 1032-гу річницю хрещення Русі 28 липня, що припадає на вівторок, відзначатимуть без традиційного Хресного ходу.

Крім цього, не буде і паломництва вірян до Києва. Про це в Twitter написав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

"На жаль, в умовах пандемії не відбудеться традиційного Хресного Ходу та паломництва вірян до Києва", – підкреслив він.

Натомість, додав митрополит, святкування будуть проведені на єпархіальному та парафіяльному рівнях із дотриманням відповідних приписів.

Пояснення про святкування Дня хрещення Русі від глави ПЦУ (Twitter Митрополит Епіфаній)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 липня в Україні відзначають День хрещення Русі. Згідно з переказами, в цей день в 988 році князь Володимир прийняв нову віру і повернувся до Києва, щоб охрестити весь свій народ.