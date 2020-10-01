ЗСУ вирішили відірватися від "совка" в бік НАТО: в чому задум

Збройні сили України відійшли від радянських принципів військового управління та наблизились до стандартів армій країн-членів НАТО.

Про це повідомив Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв у матеріалі для щорічного видання Сухопутних військ НАТО "LandPower", йдеться на сторінці Командування ОС ЗСУ у Facebook. Він зазначив, що новостворене Командування, що також є штатним органом військового управління стратегічного рівня, відповідатиме за проведення об'єднаних операцій на території України, а також миротворчих операцій за її межами.

Наєв наголосив, що головне призначення Командування – здійснювати управління угрупованнями військ, а також міжвідомчими підрозділами як сил оборони, так і сил безпеки, що передані йому в підпорядкування, з метою гарантованої відсічі агресії на суходолі, в повітрі та на морі.

"Вважаю, що у даному нововведенні закладений дуже глибокий сенс, який віддаляє нас від радянських принципів військового управління та наближає до стандартів армій країн-членів НАТО. І це є результатом тісної співпраці з іноземними партнерами та радниками, які навчають нас західному підходу, а також західному способу мислення щодо підготовки та проведення військових операцій і ведення бойових дій", – пояснив командувач ОС ЗСУ.

Він розповів, що в українських військових була можливість набути досвіду нових принципів управління під час спілкування з польськими командирами і офіцерами вищого рівня повітряної і морської компоненти, а також командирами і старшими офіцерами J-структур.

"Відомим фактом є те, що колись Республіка Польща входила до організації Варшавського договору і була сателітом СРСР. Але, сьогодні вона є повноправним і модернізованим членом НАТО. Саме тому, її досвід для нас на етапі становлення є надзвичайно важливим і корисним, адже саме в його основі закладений перехід від застарілого радянського способу мислення до прогресивного і сучасного – західного. І в цьому сенсі нас цікавили всі без виключення тонкощі", – сказав Наєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна 12 червня країна стала членом Програми розширених можливостей НАТО поруч з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.