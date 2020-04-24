Як Україна відкриватиме кордони після карантину: в МЗС дали пояснення

Україна поступово й у координації з державами-сусідами відновлюватиме пасажирський рух на своїх кордонах, які закрили у зв’язку з карантином через коронавірус.

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Про це розповів політдиректор МЗС Петро Бешта на відеосемінарі Експертної ради зовнішньої політики "Українська призма", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, насамперед у цьому питання український уряд керуватиметься загальним планом стосовно пом’якшення обмежувальних заходів на території країни.

"Також до уваги слід взяти аналогічні заходи, яких вживають наші партнери на наших кордонах. Це все повинно бути скоординовано", – сказав Бешта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через пандемію коронавірусу Європейський Союз може закрити свої кордони до вересня 2020 року, що унеможливить міжнародні подорожі для українців ще на декілька місяців.