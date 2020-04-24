Головна Новини
24 квітня • оновлено в 15:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Як Україна відкриватиме кордони після карантину: в МЗС дали пояснення

1.8т
Читати матеріал російською

Україна поступово й у координації з державами-сусідами відновлюватиме пасажирський рух на своїх кордонах, які закрили у зв’язку з карантином через коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це розповів політдиректор МЗС Петро Бешта на відеосемінарі Експертної ради зовнішньої політики "Українська призма", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, насамперед у цьому питання український уряд керуватиметься загальним планом стосовно пом’якшення обмежувальних заходів на території країни.

Як Україна відкриватиме кордони після карантину: в МЗС дали пояснення

"Також до уваги слід взяти аналогічні заходи, яких вживають наші партнери на наших кордонах. Це все повинно бути скоординовано", – сказав Бешта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через пандемію коронавірусу Європейський Союз може закрити свої кордони до вересня 2020 року, що унеможливить міжнародні подорожі для українців ще на декілька місяців.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
подорожі Міністерство закордонних справ України кордон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги