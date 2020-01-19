Як Україна святкує Водохреще: всі подробиці

У неділю, 19 січня, в Україні святкують Водохреще – свято, присвячене хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан.

Привітання почали з'являтися в мережі з самого ранку. Також провели традиційне освячення води у всіх куточках України (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

З привітаннями однією з перших виступила пресслужба Православної церкви України. "Свято Хрещення Господнього нагадує кожному, що ми свідомо повинні каятися в своїх гріхах, боротися зі спокусами і розпізнавати зло – і не давати йому стати перешкодою єднання з Богом. Нехай у цьому допоможе всім нам Господь. Зі святом!" – сказано в заяві.

У регіонах влаштували традиційні купання. Зокрема, тисячі одеситів купалися в морі.

Водохреще в Одесі

Водохреще в Одесі

Водохреще в Одесі

Водохреще в Одесі

Водохреще в Одесі

Водохреще в Одесі

Водохреще в Одесі

Водохреще у Бердичеві

Водохреще у Бердичеві

Водохреще у Бердичеві

Водохреще у Володимирі-Волинському

Водохреще у Володимирі-Волинському

Водохреще у Володимирі-Волинському

Водохреще у Володимирі-Волинському

Водохреще у Володимирі-Волинському

Водохреще у Володимирі-Волинському

У Києві показали процес освячення води на водопровідній станції.

Київводоканал

Київводоканал

Київводоканал

До привітань приєдналися держоргани, політики та інші користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ПЦУ розвінчали головний міф про Хрещення – заявили, що вода не змиває гріхи.

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