Як Україна святкує День вишиванки під час карантину: найкращі фото дня

Суспільство 11:12, 21.05.2020 Оновлено: 11:57, 21.05.2020

У четвер, 21 травня, в Україні відзначається День вишиванки. Цього дня українські політики та держдіячі діляться в соціальних мережах фотографіями в національному вбранні.

Так, фото у вишиванках виклали президент України Володимир Зеленський із дружиною, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, омбудсменка Людмила Денісова та інші (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

В Україні відзначається День вишиванки

Також із Днем вишиванки українців привітали посольства США та Великобританії. А американка Анджелі Роуз виконала пісню "Я люблю тільки тебе" Олександра Пономарьова.

Крім того, на Поштовий площі в Києві у вишиванки вдягли статуї Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, до Всесвітнього дня вишиванки президент і перша леді України надіслали в подарунок лідерам країн світу традиційні українські вишиті сорочки.

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