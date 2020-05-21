Як Україна святкує День вишиванки під час карантину: найкращі фото дня

У четвер, 21 травня, в Україні відзначається День вишиванки. Цього дня українські політики та держдіячі діляться в соціальних мережах фотографіями в національному вбранні.
Так, фото у вишиванках виклали президент України Володимир Зеленський із дружиною, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, омбудсменка Людмила Денісова та інші (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).
В Україні відзначається День вишиванки
Також із Днем вишиванки українців привітали посольства США та Великобританії. А американка Анджелі Роуз виконала пісню "Я люблю тільки тебе" Олександра Пономарьова.
Крім того, на Поштовий площі в Києві у вишиванки вдягли статуї Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь.
Mysh Mark
Mysh Mark
Mysh Mark
Mysh Mark
До Дня вишиванки: Американка Виконує пісню "Я люблю тільки тебе" О. Пономарьова. Вишиванку співачка Анджелі Роуз получила в подарунок від свого боса - відомого у Філадельфії шеф-кухаря українського походження Тараса ЖЕМЕЛКО, а цю пісню назіває "однією зі своих Улюблених". pic.twitter.com/hjt8jcBvKW- голоc Амepікі (@chastime) May 21, 2020
З # ДеньВішіванкі !- UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) May 21, 2020
Посольство Великої Британії 🇬🇧🇺🇦, несмотря на карантин, з радістю прієднується до цьогорічного свята.
Много наших колег и колежанок Із нетерпінням чекають на цею день, аби Показати свою вишиту сорочку чи сукню.
Діліться своими фото у вишиванках в коментарях! 👇 pic.twitter.com/dT4Emz7Pz1
Як повідомляв OBOZREVATEL, до Всесвітнього дня вишиванки президент і перша леді України надіслали в подарунок лідерам країн світу традиційні українські вишиті сорочки.
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