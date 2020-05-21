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21 травня • оновлено в 12:34
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Як Україна святкує День вишиванки під час карантину: найкращі фото дня

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У четвер, 21 травня, в Україні відзначається День вишиванки. Цього дня українські політики та держдіячі діляться в соціальних мережах фотографіями в національному вбранні.

Так, фото у вишиванках виклали президент України Володимир Зеленський із дружиною, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, омбудсменка Людмила Денісова та інші (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

В Україні відзначається День вишиванки

В Україні відзначається День вишиванки

Також із Днем вишиванки українців привітали посольства США та Великобританії. А американка Анджелі Роуз виконала пісню "Я люблю тільки тебе" Олександра Пономарьова.

Крім того, на Поштовий площі в Києві у вишиванки вдягли статуї Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь.

Як Україна святкує День вишиванки під час карантину: найкращі фото дня

Mysh Mark

Як Україна святкує День вишиванки під час карантину: найкращі фото дня

Mysh Mark

Як Україна святкує День вишиванки під час карантину: найкращі фото дня

Mysh Mark

Як Україна святкує День вишиванки під час карантину: найкращі фото дня

Mysh Mark

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Всесвітнього дня вишиванки президент і перша леді України надіслали в подарунок лідерам країн світу традиційні українські вишиті сорочки.

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Особи
Людмила Денисова Олексій Гончаренко Юлія Тимошенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
свято
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