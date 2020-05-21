Як Україна святкує День вишиванки під час карантину: найкращі фото дня

У четвер, 21 травня, в Україні відзначається День вишиванки. Цього дня українські політики та держдіячі діляться в соціальних мережах фотографіями в національному вбранні.

Так, фото у вишиванках виклали президент України Володимир Зеленський із дружиною, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, омбудсменка Людмила Денісова та інші (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

В Україні відзначається День вишиванки

Також із Днем вишиванки українців привітали посольства США та Великобританії. А американка Анджелі Роуз виконала пісню "Я люблю тільки тебе" Олександра Пономарьова.

Крім того, на Поштовий площі в Києві у вишиванки вдягли статуї Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь.

Mysh Mark

Mysh Mark

Mysh Mark

Mysh Mark

До Дня вишиванки: Американка Виконує пісню "Я люблю тільки тебе" О. Пономарьова. Вишиванку співачка Анджелі Роуз получила в подарунок від свого боса - відомого у Філадельфії шеф-кухаря українського походження Тараса ЖЕМЕЛКО, а цю пісню назіває "однією зі своих Улюблених". pic.twitter.com/hjt8jcBvKW - голоc Амepікі (@chastime) May 21, 2020

З # ДеньВішіванкі !

Посольство Великої Британії 🇬🇧🇺🇦, несмотря на карантин, з радістю прієднується до цьогорічного свята.

Много наших колег и колежанок Із нетерпінням чекають на цею день, аби Показати свою вишиту сорочку чи сукню.

Діліться своими фото у вишиванках в коментарях! 👇 pic.twitter.com/dT4Emz7Pz1 - UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) May 21, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Всесвітнього дня вишиванки президент і перша леді України надіслали в подарунок лідерам країн світу традиційні українські вишиті сорочки.

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