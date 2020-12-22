Як учителю заробити в інтернеті: названо ефективний спосіб

Що буде з викладачами? OBOZREVATEL підготував інструкцію, як викладачам НЕ залишитися без заробітку!

Освіта в Україні фінансується останньою: тим, що залишається після розподілу грошей на інші потреби. От і сидять бідні педагоги в неопалених аудиторіях. А не подобається – іди гуляй. Безробітних у країні вистачає.

Зате є маса охочих поміркувати про реформу освіти, особливо перед виборами. І дорікнути вчителям –погані вони, не те, що в Європі!

"Битву виграв прусський шкільний учитель", – сказав Отто фон Бісмарк після перемоги в битві. Він розумів найважливішу роль навчання для формування німецької держави і нації. Учитель у школі чи університеті був шанованою в суспільстві фігурою, гідно заробляв і якісно навчав учнів і студентів. Результат ми знаємо з історії – Німеччина за лічені десятиліття обігнала Францію і Англію, стала й понині залишається найрозвиненішою та багатою країною Європи.

Проста істина – у країни з неякісною освітою неякісне майбутнє!

Епідемія коронавірусу насамперед влаштувала перевірку системі охорони здоров'я й освіти. Дітей розігнали по домівках, студентів теж. Викладачам терміново довелося освоювати Zoom, Skype, Viber і Telegram. Позичати гроші, щоб придбати працездатний гаджет і під'єднати домашній інтернет. І понеслося!

Тільки ледачий не сміявся над бідолашними училками в соцмережах! Купа мемів, анекдотів, фотожаб.

Не сміялися ті, хто розумів – ми сміємося з майбутнього своїх дітей і країни!

Насправді дистанційне навчання може стати порятунком для учнів і вчителів! Вивести українську освіту з кризи!

Доступність будь-яких навчальних матеріалів, методик, залучення до вебінарів найкращих викладачів і вчених дає фантастичні можливості для навчання. Водночас не важливо, у столиці чи далекому селищі. На жаль, не всі це розуміють, інакше шлях розвитку і реформи освіти був би зовсім іншим. Замість того, щоб далі утримувати бюрократичні застарілі установи – провести їх тотальну диджиталізацію, а на зекономлені гроші забезпечити сучасне навчання актуальних знань і професій! Для тих, хто хоче вчитися і вчити!

А що ж робити зараз? Щоб не чекати "ласки від природи", дійте самостійно!

Викладачі та ті, хто шукає знань, уже почали за своєю ініціативою формувати паралельну модель освіти – те, що раніше називалося репетиторством, перейшло в новий формат відеоуроків. Онлайн-курси на базі навчальних платформ, інтернет-шкіл і просто індивідуальні курси "одного викладача" стають дедалі більше звичними і доступними.

Відсутність бюрократичних проблем, потреби "затверджувати методику", свобода вибору тем і формату навчання дають разючий ефект – колишні прогульники і двієчники вчаться із задоволенням, а втомлена від перевірок зошитів після роботи вчителька викладає захоплено і якісно предмет, який викликав у неї головний біль однією назвою!

Уся річ у мотивації. Заробляючи понад 1000 доларів на місяць, викладач інакше сприймає свою роль у суспільстві, зростає його самооцінка й відповідальність. Його учні це відчувають і сприймають особистість педагога з повагою!

Крім того, людина, яка заплатила за навчання, цінує отримані знання, намагається краще вчитися!

Почати викладання онлайн зараз доступно кожному. Якщо у вас достатні кваліфікація й амбіції, можна почати хоч зараз! Найпростіший варіант – працювати в онлайн-школі, на щастя, їх зараз тисячі. Можна навіть дистанційно давати уроки, перебуваючи вдома. Але оплата праці таких залучених викладачів – фрилансерів і співробітників не дуже велика. Позначається звично низька оцінка праці вчителя.

Набагато вигідніше самому створити курс і розмістити його на спеціальній навчальній платформі. Розроблено безліч механізмів й інструментів для автоматизації навчального процесу, використання можливостей інтернету і програмних продуктів. Звичайно, їх потрібно вивчити, щоб курс був успішним.

Є дуже зручна і проста інструкція, де крок за кроком розбирається весь процес створення і правильного розміщення курсу. Її можна отримати в подарунок, просто НАТИСНІТЬ ТУТ.