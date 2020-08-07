Як уберегтися від коронавірусу в закритому приміщенні: п'ять простих порад

У зв'язку з пандемією коронавірусу люди стали частіше залишатися вдома або в закритих приміщеннях (супермаркетах, аптеках або кафе), проте ігнорування простих правил може дати "зелене світло" вірусу.

У матеріалі CNN наводяться кілька порад, які можуть врятувати від зараження COVID-19.

1. Відкривайте вікна

Якщо ви будете перебувати в закритому місці за межами будинку або з великою кількістю людей, крім тих, хто живе з вами протягом певного часу, обов'язково відкрийте вікна або двері, щоб дозволити повітрю циркулювати.

2. Не вимикайте вентилятори.

Ще один спосіб підсилити вентиляцію в приміщенні – включити вентилятор. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), спалахи COVID-19 були в місцях, де дуже багатолюдно і недостатньо вентилюється.

3. Зберігайте дистанцію

Необхідно триматися на відстані не менше двох метрів від людей, які не живуть у вашому домі, і не ділитися з цими людьми предметами, їжею або напоями.

4. Носіть маски або тканинні засоби захисту

За даними ВООЗ, коронавірус може передаватися дуже маленькими краплями, званими аерозолями, які можуть довше залишатися зваженими в повітрі, особливо в переповненому і погано вентильованому приміщенні. Щоб уникнути впливу цих мікроскопічних крапель, які можуть виділятися, коли хтось голосно говорить, кричить або співає, необхідно носити маску використовувати будь-який інший спосіб захисту обличчя.

5. Постійно мийте руки

Згідно CDC, це повинно відбуватися кожного разу перед їжею або приготуванням їжі, перед дотиком до обличчя, після відвідування туалету, після виходу з громадського місця, після дій із маскою, після чхання або кашлю. Практичне правило – мити руки не менше 20 секунд, особливо після того, як ви побували в громадському місці, чхнули або кашлянули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розповіли, які маски найкраще захищають від COVID-19.