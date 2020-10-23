Як уберегтися від COVID-19 на місцевих виборах: МОЗ озвучив правила

У МОЗ України назвали деякі правила та заходи безпеки, які були затверджені на виборчих дільницях під час карантину.

Про це на брифінгу в п'ятницю, 23 жовтня, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Виборцю потрібно показати члену комісії документ, що підтверджує особу, тримаючи його в своїх руках. Водночас виборець сам гортає сторінки документа для ознайомлення. Не потрібно передавати документ особисто в руки, тому що вірус передається через такий контакт", – пояснив він.

Степанов сказав, що на кожній виборчій дільниці повинні бути встановлені урни для використаних засобів індивідуального захисту. Потім їх повинні утилізувати.

"На спеціальній виборчій дільниці можуть бути встановлені додаткові протиепідемічні засоби захисту щодо встановленого режиму перебування в закладі", – додав міністр.

Степанов також сказав, що на спеціальній виборчій дільниці, що розташовані в медустановах, в'язницях, СІЗО – членам виборчої комісії, спостерігачам, поліцейським та іншим особам, які забезпечують виборчий процес, рекомендується не пізніше 72 годин до дня виборів (25 жовтня) пройти ПЛР-тест на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Степанов сказав, що хворі на коронавірусив Україні на місцевих виборах-2020 зможуть проголосувати вдома.