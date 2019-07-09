"Як у Косово не буде": Росії вказали на провал з анексією Криму

Парламентська асамблея ОБСЄ не визнала законною анексію Криму Росією, оскільки це суперечить Гельсінському акту про недоторканність кордонів європейських держав.

Таку думку в своєму блозі для "Крим.Реалії" висловив український журналіст Віталій Портников.

Так, за його словами ОБСЄ у своїй підсумковій резолюції заявила про неприпустимість російської анексії Криму та мілітаризації акваторій Чорного та Азовського морів через те, що, на відміну від ПАРЄ, виконує рішення, які були ухвалені в Гельсінкі в 1975 році.

Крим Телеканал ATR

Примітно, що після ухвалення акту в Гельсінкі єдиним прикладом, на який посилається Росія, є Косово, яке відокремилося від Сербії, проте сам Кремль його незалежності не визнає і вважає існування республіки порушенням міжнародного права.

"Але те, що реально відрізняє проблему Косово від проблеми Криму – так це те, що територія Косово не була після фактичного відділення від Сербії приєднана до жодної іншої держави. А територію Криму Росія приєднала до своєї території. Тим самим, поставивши під сумнів саму суть домовленостей, які були підписані в Гельсінкі", – зазначив Портников.

ОБСЄ Прямий

"А суть ця дуже проста – на території європейського континенту, яка двічі в ХХ столітті ставала ареною руйнівних воєн, ніколи більше не буде конфліктів через "життєвий простір" і сфери впливу, через те, кому належить той чи інший регіон. Жодна європейська держава не буде зазіхати на територію іншої", – пояснив журналіст.

За словами Портникова, ОБСЄ не може змиритися з анексією Криму, тому що це стане похоронами для Гельсінського акту.

Віталій Портников Акценти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ОБСЄ відхилили поправку російської делегації, яка повинна була б виключити з тексту резолюції щодо східної України і Криму слова про деокупацію півострова.

ОБСЄ також визнала захоплених Росією в Чорному морі українських моряків військовополоненими.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся