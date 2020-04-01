Як в Італії не буде: екстрасенс обнадіяв прогнозом щодо коронавірусу в Україні

Розвиток епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні не буде таким стрімким, як в Італії чи Китаї.

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Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів відомий екстрасенс і політолог, фіналіст 7-го сезону "Битви екстрасенсів" на СТБ і переможець цього шоу в Азербайджані Сабухі Іманов. Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.

За його словами, розвитку епідемії в нашій країні не буде – він піде на спад вже через кілька місяців.

Коронавірус

"Розвитку ніякого не буде. Такого, як в Італії чи в Китаї у нас точно не буде. Треба заспокоїтися просто. І ми заспокоїмося через кілька місяців", – зазначив він.

Нагадаємо, що Італія є епіцентром поширення коронавірусу в світі після Китаю, де вже спалах недуги пішов на спад. Так, в Італії 31 березня померло 837 осіб, заражених COVID-19. Усього зафіксовано 105 792 випадків інфікування, з них 12 428 померли, вилікувалося 15 729 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірусом у світі вже заразилися 858 тисяч осіб.

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