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23 березня • оновлено в 10:34
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Як у Італії: МОЗ допустило найгірший сценарій через коронавірус

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Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець розповів про існування найгіршого сценарію розвитку подій в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу, який можна порівняти з ситуацією в Італії.

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Про це він заявив в ефірі "112 каналу". За його словами, виходячи з лікарського досвіду, завжди потрібно враховувати можливість розвитку подій в найгіршій ситуації.

"Потрібно сценарій зараз для цієї проблеми самий найгірший продумати. І цей сценарій ми можемо за аналогією з Італією і, подивимося, з Іспанією. Тому у головного санлікаря, мого зама є розрахунки найгіршого сценарію", – сказав Ємець.

МОЗ допустило найгірший сценарій через коронавірус

МОЗ допустило найгірший сценарій через коронавірус

Нагадаємо, раніше Ємець заявив, що в Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає в протистоянні COVID-19 не тільки попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом COVID-19 в Україні за станом на 23 березня становить 73 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що від коронавірусу в Україні вилікувалися 8 осіб, але, як з'ясувалося, помилилися.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Ілля Ємець
Місце
Україна
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