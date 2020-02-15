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15 лютого • оновлено в 15:33
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"Як ці потвори остогидли!" Фаріон потрапила в гучний скандал через євреїв

1.8т
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Народний депутат VII скликання від "Свободи", мовознавець, громадський і політичний діяч Ірина Фаріон потрапила в скандал через різке висловлювання в сторону євреїв.

У відповідь на лист ізраїльського національного меморіалу Голокосту про неможливість визнання Митрополита Шептицького праведником народів світу Фаріон вилаялася на сторінці в Facebook.

"Як ці потвори остогидли! Організували нам Голодомор, зараз руками біснуватої черні захопили владу і ще пхають свої брудні лапи до наших видатних особистостей", – написала вона.

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Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Уніан

Заяву Фаріон прокоментував директор українського єврейського комітету Едуард Долинський у себе на сторінці. Він підкреслив, що нардеп образила євреїв.

Під його публікацією користувачі залишили понад дві сотні гнівних коментарів. Фаріон назвали антисеміткою, міською божевільною і відзначили, що за такий вислів її необхідно притягнути до кримінальної відповідальності.

"Як ці потвори остогидли!" Фаріон потрапила в гучний скандал через євреїв
"Як ці потвори остогидли!" Фаріон потрапила в гучний скандал через євреїв
"Як ці потвори остогидли!" Фаріон потрапила в гучний скандал через євреїв
"Як ці потвори остогидли!" Фаріон потрапила в гучний скандал через євреїв
"Як ці потвори остогидли!" Фаріон потрапила в гучний скандал через євреїв
"Як ці потвори остогидли!" Фаріон потрапила в гучний скандал через євреїв
"Як ці потвори остогидли!" Фаріон потрапила в гучний скандал через євреїв
"Як ці потвори остогидли!" Фаріон потрапила в гучний скандал через євреїв
"Як ці потвори остогидли!" Фаріон потрапила в гучний скандал через євреїв
"Як ці потвори остогидли!" Фаріон потрапила в гучний скандал через євреїв
"Як ці потвори остогидли!" Фаріон потрапила в гучний скандал через євреїв

Як писав OBOZREVATEL раніше, головний рабин України попросив ізраїльський національний меморіал Голокосту відновити історичну справедливість по відношенню до митрополита Андрея Шептицького.

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Читайте всі новини по темі "Голокост" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Голокост
Особи
Едуард Долинський Ірина Фаріон
Місце
Україна
Тег
скандали
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Олефіренко Валерій
Олефіренко Валерій
Респект пані Фараон. Пейсаті розперезались-треба нагадати про ГОНТУ та Залізняка
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Она права, пейсатые оккупировали Украину! Пока они будут править нашей страной - нам никогда не вырваться из нищеты! Тоже самое и кац апии касается, там еще хуже ситуация - одни ротенберги и абрамовичи имеют 90% состояния всей страны, пейсатые дружбаны пупкина!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А то последние годы у власти одни евреи и ничего хорошего украинцам они так и не сделали а только воруют и разворовывают
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