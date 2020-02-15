"Як ці потвори остогидли!" Фаріон потрапила в гучний скандал через євреїв

Народний депутат VII скликання від "Свободи", мовознавець, громадський і політичний діяч Ірина Фаріон потрапила в скандал через різке висловлювання в сторону євреїв.

У відповідь на лист ізраїльського національного меморіалу Голокосту про неможливість визнання Митрополита Шептицького праведником народів світу Фаріон вилаялася на сторінці в Facebook.

"Як ці потвори остогидли! Організували нам Голодомор, зараз руками біснуватої черні захопили владу і ще пхають свої брудні лапи до наших видатних особистостей", – написала вона.

Ірина Фаріон Уніан

Заяву Фаріон прокоментував директор українського єврейського комітету Едуард Долинський у себе на сторінці. Він підкреслив, що нардеп образила євреїв.

Під його публікацією користувачі залишили понад дві сотні гнівних коментарів. Фаріон назвали антисеміткою, міською божевільною і відзначили, що за такий вислів її необхідно притягнути до кримінальної відповідальності.

Як писав OBOZREVATEL раніше, головний рабин України попросив ізраїльський національний меморіал Голокосту відновити історичну справедливість по відношенню до митрополита Андрея Шептицького.

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