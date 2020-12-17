Як святкуватимуть Новий рік в Україні під час карантину: інфографіка за містами

Анна Паскевич Суспільство 19:07, 17.12.2020 Оновлено: 19:18, 17.12.2020

Локдаун в Україні уряд затвердив із 8 січня 2021 року, тому країна зможе, хоч і з деякими обмеженнями, відзначити Новий рік.

Зокрема, у більшості українських обласних центрів до свята стоятиме новорічна ялинка, проте масштабні ярмарки, концерти та гуляння заборонено, пише "Слово і діло".

Наприклад, у Києві встановлять три ялини: на Софійській і Контрактовій площах, а також біля арки Дружби народів. Окрім головної ялинки країни, на Софійській площі працюватимуть дитяча карусель і будиночки з гарячими напоями та сувенірами.

У Львові, який відмовився від масштабних святкувань, ялинку встановлять перед Оперним театром, в Одесі – на вулиці Дерибасівській. На Приморському бульварі для дітей працюватимуть карусель і паровозик. Новорічний концерт і привітання мера планують транслювати онлайн.

У більшості українських обласних центрів до свята стоятиме новорічна ялинка,
slovoidilo.ua

У Тернополі й Івано-Франківську головна ялинка засвітиться 18 грудня, у Харкові її встановили на площі Свободи. Там же влада облаштувала ковзанку. З 19 грудня по 17 січня працюватиме святковий ярмарок, але в саму новорічну ніч – жодних масових заходів.

У Дніпрі, Миколаєві, Житомирі, Полтаві, Кропивницькому, Чернівцях, Херсоні, Черкасах, Ужгороді та Запоріжжі також встановлять ялинки, але масових заходів біля них не передбачається.

Без головної ялинки залишилися Вінниця та Рівне. Водночас у Вінниці на майдані Незалежності працюватиме традиційний вертеп, а в Рівному прикрасять ялинки, які ростуть на головній площі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабінеті міністрів пояснили, чому саме 8 січня вибрали датою початку локдауну. Відповідне рішення уряд ухвалив 9 грудня.

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