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10 березня • оновлено в 03:05
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Як СРСР крав фільми: названий топ-4 популярних шедеврів

1.6т
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В СРСР деякі режисери запозичили сюжети іноземних фільмів і перезнімали їх на радянський лад.

Так, в кіно-крадіжці були викриті такі режисери як Леонід Гайдай і Ельдар Рязанов, пише блогер Максим Мирович.

"Кавказька полонянка" 1966 рік і "Пісня шахрая" 1930 рік

Як СРСР крав фільми: названий топ-4 популярних шедеврів

Відома комедія Леоніда Гайдая "Кавказька полонянка" заснована на фільмі "Пісня шахрая". В оригінальній картині дія відбувається в російському Кавказі в 1910 році, де російський бандит Єгор закохався в принцесу Віру і вирішує її викрасти. Його спільниками стають напарники Алі-Бек і Мурза-Бек – разом трійця бере участь у всяких смішних сценах, а також у фільмі є музичні номери.

"Діамантова рука" 1968 рік і "Бий першим, Фредді" 1965 рік

Як СРСР крав фільми: названий топ-4 популярних шедеврів

Сюжет фільму "Діамантова рука" того ж Гайдая дуже схожий на датську кінострічку "Бий першим, Фредді" режисера Еріка Баллінга. У радянській версії розповідалося про пригоди персонажа Юрія Нікуліна, який зійшов з корабля та випадково потрапив до контрабандистів.

У данському оригіналі є все те, що перезняв Гайдай: корабель, бандити, простак, співачка, бандит на ім'я Колік (у Гайдая – Льолік), фрази на кшталт "Шеф буде незадоволений", забавні іграшки на зразок чортика з табакерки (у Нікуліна), бійка в гаражі в кінці і т.д.

До речі, композитор Олександр Зацепін теж написав на свій манер музичну тему з "Бий першим, Фредді".

"Собаче серце" 1975 і "Собаче серце" 1987

Як СРСР крав фільми: названий топ-4 популярних шедеврів

Фільм Володимира Бортка дуже нагадує спільну італійсько-німецьку екранізацію "Собачого серця", зняту в 1975 році. Так, радянський режисер запозичив у "Собачого серця" 1975 навіть колірне рішення кіно – бортковська чорно-біла "сепія" сильно нагадує коричневу гаму італійсько-німецького фільму.

"Іронія долі" 1975 і "Квартира" 1960

Як СРСР крав фільми: названий топ-4 популярних шедеврів

Сюжет культової радянської кінострічки заснований на оригіналі з США – "Квартира". В американській версії розказано, як скромний і непомітний робочий Бад (прототип Лукашина) живе в невеликій холостяцькій квартирі, яку іноді здає на добову оренду. Бад залицяється до ліфтерши по імені Френ, яка не поспішає заводити з ним стосунки, маючи таємний роман з Джеффом Шелдрейком, директором фірми.

Одного разу, напередодні Різдва, Бад повертається додому і виявляє Френ у себе в квартирі на ліжку – виявилося, що Френ проводила час з Джеффом саме в квартирі Бада. Навколо квартири обертається і весь подальший сюжет фільму – Бад розважає Френ розмовами і грою в карти, в кінці фільму Френ, згадуючи про "хорошого і позитивного" Іполита Джеффа, в кінці кінців йде до скромного Жені Бада.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
кадри з фільму СРСР
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руденко владимир
руденко владимир
Бред... Что вы курите автор?)
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