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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Суспільство

"Як соромно!" "Слуга народу", який пройшов у Раду, публічно зганьбився. Відео

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У мережі опублікували відео виступу кандидата в народні депутати України від партії "Слуга народу", який переміг на окрузі №89 на Івано-Франківщині, під час якого він забув свій вік.

Відповідний ролик з'явився на сторінці "Баба і кіт" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Такого слугу до ВР делегувала Івано-Франківщина. Скільки йому рочків, він не знає. Доводиться підказувати. Більше перлів дивіться у відео", – написав автор.

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Так, на кадрах видно, що кандидат у нардепи помітно рознервувався, розповідаючи про себе. У певний момент він забув, скільки йому років. Сказати вік кандидату вдалося тільки після підказок чоловіків, які сиділи поряд. Говорячи про сім'ю і професію, "слуга народу" також постійно затинався.

Кандидат від "Слуги народу" забув, скільки йому років

Кандидат від "Слуги народу" забув, скільки йому років

Скріншот з відео

У мережі його виступ викликав шквал обурень і насмішок. "Воно в школу ходило?", "Це ті, хто повинен створювати законодавчу базу?", "Як соромно!", "Сильний парламентер, одразу видно", – написали користувачі.

"Як соромно!" "Слуга народу", який пройшов у Раду, публічно зганьбився. Відео
"Як соромно!" "Слуга народу", який пройшов у Раду, публічно зганьбився. Відео
"Як соромно!" "Слуга народу", який пройшов у Раду, публічно зганьбився. Відео
"Як соромно!" "Слуга народу", який пройшов у Раду, публічно зганьбився. Відео
"Як соромно!" "Слуга народу", який пройшов у Раду, публічно зганьбився. Відео
"Як соромно!" "Слуга народу", який пройшов у Раду, публічно зганьбився. Відео
"Як соромно!" "Слуга народу", який пройшов у Раду, публічно зганьбився. Відео
"Як соромно!" "Слуга народу", який пройшов у Раду, публічно зганьбився. Відео

У коментарях також уточнили, що на відео – Володимир Тимофійчук, який балотувався у мажоритарному окрузі №89 і обійшов конкурентів із різницею в 300 голосів.

"Як соромно!" "Слуга народу", який пройшов у Раду, публічно зганьбився. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували особисті дані кандидатів до Верховної Ради від президентської партії "Слуга народу". Згідно з інформацією, у деяких кандидатів немає вищої освіти, а тільки технічна або взагалі загальна середня.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Бывает и не такео, а для западленцев он еще далеко не глупый Большинству какелов свидомых типа Падлубия-Клячка приходится вокруг себя всё красить в жевто-блакитные цвета, чтобы не забыть вообще где они живут!))))
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
разумному человеку стыдно быть украинцем, стыдно
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Anin Georgij
Anin Georgij
Как стыдно! Порошенковский обоз опять опозорился. Ботам деньги дали, а компромата на ЗЕ нет. Приходится им вынюхивать, выдумывать всякий бред, кто где чихнул, почесался, оговорился, забылся. Ничтожность порошенковской ботопропаганды народ оценил на выборах.
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nic nic_
nic nic_
Anin Georgij, Жера. У нас все порохоботское,особенно лифты.Будешь в Киеве ,ходи пешком,иначе лифт тебе припомнит.
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