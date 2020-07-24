Як самотнім українцям отримати допомогу при COVID-19: МОЗ дав пояснення

В Україні самотній людині, яка заразилася на коронавірус (COVID-19) можна звернутися за медичною допомогою до міської або обласної державної адміністрації.

Про це на брифінгу в п'ятницю, 24 липня, розповів глава МОЗ Максим Степанов. За його словами, такі випадки передбачені в нормативних документах і відповідною постановою.

"Цей обов'язок покладено на Київську міську та обласні державні адміністрації, у яких є відповідний підрозділ соціального захисту. Він повинен супроводжувати і надавати соціальну допомогу людям, які цього потребують", – сказав міністр.

Степанов назвав категорії громадян, хто може отримати таку допомогу:

люди похилого віку;

люди, які живуть самі на час захворювання;

люди з інвалідністю;

люди, які проходять самоізоляцію і не мають можливості купити ті чи інші речі, або продукти харчування.

З слова Степанова, більш детально можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію обласних адміністрацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 24 липня, в Україні офіційно підтверджено 62 823 випадки коронавирусной інфекції. З них 972 – виявлені за минулу добу.