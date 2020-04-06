Як розвиватиметься спалах COVID-19 в Україні: докторка наук назвала два сценарії

В Україні, де наразі зафіксовано вже понад 1300 випадків зараження коронавірусом, можливі тільки два сценарії подальшого розвитку цієї епідемії – вона або піде на спад, або посилиться ще більше.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в інтерв'ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару розповіла докторка наук, професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб університету Богомольця Ольга Голубовська.

Насамперед вона висловила надію, що до літа кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у країні все ж таки знизиться. Однак уже з початку звичайного сезону загострення гостро-респіраторних захворювань можлива друга хвиля поширення вірусу серед українців.

Ольга Голубовська назвала два сценарії розвитку спалаху коронавірусу в Україні

"Я спираюся на те, що коронавіруси – це сезонні захворювання, як і грип, наприклад. До літа, мені б хотілося, щоб масштаби хвороби знизилися. Я веду до того, що восени можлива друга хвиля, це один зі сценаріїв. Другий – не буде жодного зниження влітку, хоча я з цим не погоджуся", – сказала професорка.

За її словами, хороша новина полягає в тому, що поки 80% людей хворіють на COVID-19 у легкій формі. А це означає, що зростатиме імунний прошарок і, можливо, з часом вірус теж ослабне природним шляхом.

"Тому нам важливо розтягнути спалах у часі. Карантин – це погано, але він виправданий. Ось яка тривалість у нього повинна бути, я не готова такого сказати, не знаю. Все залежатиме від розвитку подій", – підкреслила Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 6 квітня набула чинності низка новацій від Кабміну, які підсилюють карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавірусу. Відтепер у громадських місцях запроваджено обов'язковий "масковий режим", а на вулицю не можна виходити без документів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!