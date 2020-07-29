Як розважалася молодь у СРСР: діафільми замість YouTube і лікування приладом "Ромашка"

Предмети побуту з Радянського Союзу, які раніше берегли як зіницю ока, зараз припадають пилом у гаражах і коморах або зовсім були відправлені на смітник.

Через це сучасні молоді люди часто не знають призначення деяких повсякденних речей, які служили розвагою для їхніх однолітків у радянську епоху. Про те, як розважалися у СРСР, пише "Рамблер".

Замість дитячих каналів на YouTube – діафільми

Традиція дивитися ввечері плівкові казки в СРСР існувала практично в кожній родині. На стіні розгортали біле простирадло, запинали штори, вимикали світло – і на "екрані" з'являлися кольорові картинки, озвучені голосом мами.

Фототехніка в СРСР розбурхувала уми молоді

Особливе мистецтво фотозйомки

Зазначається, що фототехніка в СРСР дуже подобаласяу молодим людям, для яких це був цілий спосіб життя. Так, щоб отримати готову чорно-білу фотографію, недостатньо було просто натиснути на кнопку "цифровика", доводилося пройти низку складних процедур.

"З фотоапарата витягували плівку, поміщали в бачок, заливали проявником, потім закріплювачем, промивали і сушили. А друк карток у темній кімнаті за допомогою збільшувача часом ставав слушним приводом для романтичного побачення", – пишуть автори публікації.

Косметичний прилад "Ромашка" (mursikdobryi.blogspot.com)

Зачіски з електробігуді та лікування приладом "Ромашка"

У СРСР жінки наводили марафет всіма доступними способами – застосовували для цього електробігуді, фен із шапкою і трубою як у пилососа, косметичний прилад "Ромашка". До того ж останній використовувався не тільки за прямим призначенням – розпарювання обличчя для косметичних процедур.

Так, частіше ним чомусь лікували простудні захворювання: в резервуар наливали відвар ромашки або настій евкаліпта, потім із головою засовували хворого всередину "скафандра" і накривали рушником. Дихати так потрібно було глибоко і довго, а після таких процедур людина відчувала себе, немов побувала в лазні – і горло полікувала, і обличчя розпарилося до червоного.

Синя лампа – легенда СРСР для фізіотерапії вдома (news.rambler.ru)

"Ще один диво-прилад для лікування застуди – "синя" лампа. Але якщо її занадто близько підносили до обличчя, з'являвся небажаний загар", – йдеться в матеріалі.

Там констатують, що зараз мода на деякі речі з СРСР знову повертається: хтось ностальгує, а хтось із прицілом у світле майбутнє збирає антикваріат для нащадків, колекціонерів і музеїв.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, яка музика була суворо заборонена в СРСР, публікуючи список композицій, які потрапили під немилість вождів.