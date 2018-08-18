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Як розпізнати булінг: поради психолога

1.6тЧитати новину російською

Останнім часом в Україні все частіше піднімається тема цькування в школах. Як з'ясувати, що ваша дитина стала його жертвою, розповіла психолог Наталія Шестак.

В ефірі ObozTV вона навела низку потенційно тривожних ознак. Зокрема, це замкнутість, відсутність апетиту, безсоння.

"І тоді починаємо з дитиною розмовляти. По дружбі, в процесі сніданку або вечері. Коли ми їмо - ми розслаблені в розмові. Або коли ми граємо, або щось разом миємо... В процесі спільних справ. Так, між іншим, мовляв: що у тебе відбувається?"- пояснила Шестак.

За її словами, такі бесіди повинні відбуватися виключно в м'якому, ненав'язливому тоні, інакше результатів не досягти.

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"Не так, що сів навпроти: а ну, скажи мені, ось ти зараз погано їси, що у тебе сталося?!" - уточнила психолог.

Також вона запропонувала ще один дієвий варіант: "познайомитися" зі своєю дитиною в Інтернеті, стати його віртуальним другом.

"Друг - це інший "я". Батьки ж знають свою дитину як ніхто інший. Люди шукають собі друзів, щоб знайти своє відображення. Батько по Інтернету може стати другом своїй дитині і ненав'язливо, м'яко дізнатися, що відбувається", - порадила Шестак.

Тільки після того, як ви з'ясували, що саме сталося з дитиною, можна йти в школу і вирішувати проблему. Але виключно в співдружності зі вчителем, акцентувала увагу психолог.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві зграя підлітків лупцює дітей.

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Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVшколаІнциденти в школах
Особа
Наталія Шестак
Місце
Україна
Об'єкти
УкраїнашколадітиПсихологія
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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