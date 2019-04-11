Як розгледіти майбутнє розлучення ще на весіллі: спостереження фотографів

Весільні фотографи розповіли, як під час підготовки і проведення одруження можна передбачити, чи довго пара буде разом, чи ні.

Так, на Reddit вони описали випадки на весіллях, після яких більшість молодят подавали на розлучення. Один із найбільш частих приводів побоюватися за щастя молодих — їхня сварка прямо під час урочистості, відзначили деякі фотографи, пише "Лента.ру".

"Одна з пар лаялася все весілля. Вони навіть майже не дивилися один на одного. Нам навіть довелося фотошопити посмішку на обличчі нареченого", — розповів користувач Golden-lining.

Ще одна ознака майбутнього розлучення – мовчазність одного із молодят.

Поганим знаком також є неповага до захоплень іншої людини при плануванні весільної фотозйомки.

Деякі звернули увагу на нібито неочевидні ознаки того, що шлюб не складеться. Однією з таких ознак назвали манеру розрізання весільного торта. "Я клянусь, що всі пари, які кидали тортом в обличчя один одному, пізніше розлучилися. А ті, хто цього не робив, залишилися разом. Може, це знак поваги один до одного", — розповів один із фотографів.

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