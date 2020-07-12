Це вже не вписується в жодні рамки. Справжній наступ на християнство та відвертий прояв нетолерантності та неповаги до християнської релігії.

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Собор Святої Софії був побудований у 537 році. Це був найбільший храм у християнському світі. За часів Османської імперії собор змінив свій статус на мечеть, а в 1934 році, за першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка, Айя-Софія стала музеєм.

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У липні Державна рада Туреччини (вищий адміністративний суд) дозволила використовувати собор Святої Софії в Стамбулі. Суд скасував постанову турецького уряду від 1934 року про присвоєння собору статусу музею. І сьогодні турецька влада на місті християнського собору хоче збудувати мечеть.

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У цьому соборі є древні християнські фрески. Що буде з ними?

Релігія - це в першу чергу мир. І самі мусульмани мають бути проти такого рішення, тому що його міг прийняти тільки справжній провокатор.

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Більш правильним шляхом могло б стати будівництво мечеті неподалік та надання християнам можливості вести службу у соборі. Як ми повинні реагувати? Будувати церкви замість мечетей?

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Дивно, що від християнських країн немає більш жорсткої реакції на цей недружній вчинок. Усі християни світу мають обстоювати свої святині, віру та традиції. Потрібно повернути у школи уроки православ'я, бо у іншому випадку через нашу політику толерантності ми ризикуємо втратити те, за що боролись, страждали та гинули наші славні пращури.

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Вважаю, що рішення про будівництво мечетей, як і про встановлення свят Курбан-байрам і Ураза-байрам державними, мають прийматися виключно на всеукраїнському референдумі.