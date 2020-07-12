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Як реагувати на перетворення собору Святої Софії на мечеть

Вадим Кисіль
Вадим Кисіль
Суспільство
5,2 т.
Як реагувати на перетворення собору Святої Софії на мечеть

Собор Святої Софії, Стамбул.

Це вже не вписується в жодні рамки. Справжній наступ на християнство та відвертий прояв нетолерантності та неповаги до християнської релігії.

Собор Святої Софії був побудований у 537 році. Це був найбільший храм у християнському світі. За часів Османської імперії собор змінив свій статус на мечеть, а в 1934 році, за першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка, Айя-Софія стала музеєм.

У липні Державна рада Туреччини (вищий адміністративний суд) дозволила використовувати собор Святої Софії в Стамбулі. Суд скасував постанову турецького уряду від 1934 року про присвоєння собору статусу музею. І сьогодні турецька влада на місті християнського собору хоче збудувати мечеть.

У цьому соборі є древні християнські фрески. Що буде з ними?

Релігія - це в першу чергу мир. І самі мусульмани мають бути проти такого рішення, тому що його міг прийняти тільки справжній провокатор.

Більш правильним шляхом могло б стати будівництво мечеті неподалік та надання християнам можливості вести службу у соборі. Як ми повинні реагувати? Будувати церкви замість мечетей?

Дивно, що від християнських країн немає більш жорсткої реакції на цей недружній вчинок. Усі християни світу мають обстоювати свої святині, віру та традиції. Потрібно повернути у школи уроки православ'я, бо у іншому випадку через нашу політику толерантності ми ризикуємо втратити те, за що боролись, страждали та гинули наші славні пращури.

Вважаю, що рішення про будівництво мечетей, як і про встановлення свят Курбан-байрам і Ураза-байрам державними, мають прийматися виключно на всеукраїнському референдумі.

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Джерело:Facebook Вадима Киселя
Туреччина
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  2. Суспільство