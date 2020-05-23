Як проводили вільний час в СРСР: архівні фото
Багато хто думає, що дозвілля радянської людини складалося в основному з телевізора, роботи на дачі і гулянок на тісній кухні. Однак насправді все було далеко не так однозначно і похмуро.
Тоді людям не потрібно було купувати найкращий смартфон, щоб насолоджуватися життям на всі 100%. Натомість вони шукали щастя в таких дрібницях, як пісні під гітару або просто прогулянки літнім містом, тривалі походи, виїзди на природу, риболовлю тощо.
Загалом у СРСР молодь і дорослі теж вміли цікаво, весело і з користю проводити вільний час. OBOZREVATEL пропонує невелику добірку знімків про прості радощі представників того часу.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували архівні фото, як на пляжі в 1960-х відпочивала радянська молодь.