Як проводили вільний час в СРСР: архівні фото

Багато хто думає, що дозвілля радянської людини складалося в основному з телевізора, роботи на дачі і гулянок на тісній кухні. Однак насправді все було далеко не так однозначно і похмуро.

Тоді людям не потрібно було купувати найкращий смартфон, щоб насолоджуватися життям на всі 100%. Натомість вони шукали щастя в таких дрібницях, як пісні під гітару або просто прогулянки літнім містом, тривалі походи, виїзди на природу, риболовлю тощо.

Загалом у СРСР молодь і дорослі теж вміли цікаво, весело і з користю проводити вільний час. OBOZREVATEL пропонує невелику добірку знімків про прості радощі представників того часу.

Пісні під гітару та "білі ночі" в колі друзів

Курортний сезон на морі

Настільний теніс і подорожі на яхті

Безцінні сімейні прогулянки містом та екскурсії для вихованців дитсадка

Спільні туристичні походи

Літній табір, хлопці з гуртка моделістів створюють модель електровоза

Сплави на байдарках і навіть на саморобних плотах

Квартирник і довгі задушевні розмови до самого світанку, а також сімейна підготовка до Нового року

Відпочинок на природі та радянський корпоратив

Смачна свіжа юшка на рибалці та грибний сезон

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували архівні фото, як на пляжі в 1960-х відпочивала радянська молодь.

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