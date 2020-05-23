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23 травня • оновлено в 04:02
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Як проводили вільний час в СРСР: архівні фото

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Багато хто думає, що дозвілля радянської людини складалося в основному з телевізора, роботи на дачі і гулянок на тісній кухні. Однак насправді все було далеко не так однозначно і похмуро.

Тоді людям не потрібно було купувати найкращий смартфон, щоб насолоджуватися життям на всі 100%. Натомість вони шукали щастя в таких дрібницях, як пісні під гітару або просто прогулянки літнім містом, тривалі походи, виїзди на природу, риболовлю тощо.

Загалом у СРСР молодь і дорослі теж вміли цікаво, весело і з користю проводити вільний час. OBOZREVATEL пропонує невелику добірку знімків про прості радощі представників того часу.

Пісні під гітару та "білі ночі" в колі друзів

Пісні під гітару та "білі ночі" в колі друзів

Курортний сезон на морі

Курортний сезон на морі

Настільний теніс і подорожі на яхті

Настільний теніс і подорожі на яхті

Безцінні сімейні прогулянки містом та екскурсії для вихованців дитсадка

Безцінні сімейні прогулянки містом та екскурсії для вихованців дитсадка

Спільні туристичні походи

Спільні туристичні походи

Літній табір, хлопці з гуртка моделістів створюють модель електровоза

Літній табір, хлопці з гуртка моделістів створюють модель електровоза

Сплави на байдарках і навіть на саморобних плотах

Сплави на байдарках і навіть на саморобних плотах

Квартирник і довгі задушевні розмови до самого світанку, а також сімейна підготовка до Нового року

Квартирник і довгі задушевні розмови до самого світанку, а також сімейна підготовка до Нового року

Відпочинок на природі та радянський корпоратив

Відпочинок на природі та радянський корпоратив

Смачна свіжа юшка на рибалці та грибний сезон

Смачна свіжа юшка на рибалці та грибний сезон

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували архівні фото, як на пляжі в 1960-х відпочивала радянська молодь.

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Автор
Марина Ліснічук
Теги
СРСР відпочінок туризм
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