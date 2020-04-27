Як провести карантин з користю: з'явилися кращі пропозиції від онлайн-магазинів

Гліб Іванов Суспільство 10:28, 27.04.2020

Як провести карантин – лежачи на дивані, скаржачись на життя або ж більш ефективно, з користю для себе – на читання книг, навчання мов, виділити годину-другу на beauty-догляд в домашніх умовах. Тут рішення неодмінно тільки за вами.

Ми з радістю вам допоможемо зробити правильний вибір, тому заздалегідь підготували кращі знижки в інтернет-магазинах, щоб ви змогли придбати товари для краси і улюблені книги за вигідними цінами:

  • Eva.ua – діють знижки до 60% на товари для краси, домашнього затишку побутову хімію.

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  • Bambook – надаємо промокод на знижку 10% на весь асортимент.

  • Lingualeo – чотири навчальних курсу по граматиці безкоштовно.

А ви як проводите свій вільний час на карантині? Поділіться з нами в коментарях.

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